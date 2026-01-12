РФ вдарила по енергетиці України, зафіксовані знеструмлення у семи регіонах, - Міненерго

Російські війська вночі атакували об'єкти енергетики одразу у семи областях, є значні знеструмлення користувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міненерго.

"Цієї ночі ворог завдав чергового удару по українській енергетиці. Внаслідок атаки знеструмлювались споживачі в Одеській, Житомирській, Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Чернігівській областях", - зазначив заступник міністра енергетики України Роман Андарак.

За його словами, енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи ще вночі. Так, на Одещині та Житомирщині продовжуються ремонтні роботи, щоб повернути світло споживачам.

Окрім того, у Чернігівській області внаслідок обстрілу ворогом пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Знеструмлена низка населених пунктів. Відновлення електропостачання розпочнеться, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Ситуація зі світлом у Києві та області

У Києві та Київській області тривають відновлювальні роботи. Застосовуються екстрені відключення на частині правого та лівого берегів. Триває поступовий перехід від аварійних обмежень до прогнозованих графіків погодинних відключень.

Через несприятливі погодні умови знеструмлено 161 населений пункт у Київській області, 48 - у Закарпатській, 36 - у Дніпропетровській та 15 - у Чернігівській областях. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній.

Де діють аварійні відключення

За словами Андарака, наразі у більшості регіонів діють графіки погодинних відключень. У Києві та Київській області, на Одещині, Харківщині та Донеччині застосовуються аварійні графіки. Їхня тривалість може залежати від суттєвого зниження температури повітря.