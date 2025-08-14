В Україні у липні зафіксували трирічний максимум жертв серед цивільних, - ООН

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) сьогодні в оновленні щодо захисту цивільних осіб повідомила, що у липні кількість жертв серед цивільних осіб в Україні досягла нового трирічного максимуму.

У липні загинуло 286 цивільних осіб, а 1 388 отримали поранення, що стало найвищим показником з травня 2022 року та перевищило статистику червня 2025 року. ММПЛУ підтвердила жертви серед цивільних осіб у 18 із 24 областей країни.

Голова ММПЛУ Даніель Белль зазначила, що другий місяць поспіль кількість жертв серед цивільних осіб в Україні оновлює трирічний максимум.

"Лише за перші три місяці після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації було більше загиблих і поранених, ніж за останній місяць", - наголосила вона.

Як зазначає ООН, майже 40 відсотків жертв спричинило використання зброї дального радіусу дії, зокрема ракет та баражувальних боєприпасів – 89 загиблих і 572 поранених.

Так, 31 липня ракетний обстріл Києва та удари баражувальними боєприпасами спричинили найбільшу кількість жертв серед цивільних осіб у столиці з початку повномасштабного вторгнення: 31 людина загинула, а 171 отримала поранення.

Важливо й те, що зростання числа жертв серед цивільних осіб у липні порівняно з червнем відбулося переважно в підконтрольних уряду України районах вздовж лінії фронту, що відображає інтенсивні спроби російських збройних сил захопити територію.

Другою за впливом причиною загибелі цивільних стали безпілотники ближнього радіусу дії - 24 відсотки жертв, або 64 загиблих та 337 поранених.

Втрати від таких безпілотників значно зросли порівняно з липнем 2024 року, як зафіксовано у бюлетені ММПЛУ від червня 2025 року.

Водночас авіабомби, скинуті російськими військами, стали основною причиною різкого зростання жертв серед цивільних: 276 осіб постраждали (67 загиблих і 209 поранених) у липні 2025 року, порівняно з 114 (34 загиблих і 80 поранених) у червні.

Наприклад, 28 липня авіабомби вразили виправну колонію в с. Біленьке Запорізької області, вбивши 16 ув’язнених і поранивши щонайменше 43, всі - чоловіки. 31 липня авіабомба вразила житловий будинок у Краматорську Донецької області, в результаті чого загинуло щонайменше п'ятеро цивільних осіб.