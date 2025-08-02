Після обстрілу Києва спростять відновлення житла в Україні: що зміниться

Кабінет міністрів України провів позачергове засідання, на якому спростив процедури відновлення житла після масованого обстрілу Києва, яке РФ вчинила 31 липня.

Про це заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Telegram .

За словами Свириденко, після чергового обстрілу Києва уряд запускає додатковий механізм, який дозволяє громадам швидше відновлювати пошкоджено житло. Зокрема, багатоквартирні будинки та гуртожитки.

"Процедура спрощена: основні етапи можна проходити паралельно, а роботи починати до завершення експертизи. Усі дії фіксуються в електронній системі, а відповідальність за строки та якість - на місцях", - йдеться у повідомленні.

Прем'єр уточнила, що відновлення буде фінансуватися з місцевих бюджетів або міжнародної допомоги. Крім того, рішення пришвидшить виплати за програмою "єВідновлення".

"Окремо в рішенні уряду передбачено можливість адресних виплат із місцевих бюджетів родинам, чиє житло пошкоджене, компенсація витрат за тимчасове проживання - до моменту завершення ремонту або отримання нового житла", - інформує очільниця Кабміну.

Свириденко додала, що такі виплати можуть бути профінансовані х місцевого бюджету за рішенням громади.

Коментар Мельничука

Зазначимо, що вищевказану інформацію підтвердив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

У своєму Telegram він поінформував, що було погоджено пропозицію Міністерства розвитку громад та територій щодо реалізації експериментального проєкту щодо відновлення окремих категорій нерухомого майна, пошкоджених через агресію РФ. Проект було реалізовано протягом 2025-2027 років.

"Затверджено порядок реалізації експериментального проекту. Визначено, що метою експериментального проекту є забезпечення невідкладного

відновлення пошкоджених внаслідок збройної агресії РФ окремих категорій нерухомого майна (багатоквартирних будинків, гуртожитків) шляхом їх капітального ремонту або реконструкції", - пише Мельничук.

Він уточнив, що дія експериментального проєкту не поширюється на виконання будівельних робіт на об'єктах культурної спадщини відповідно за закону України "Про охорону культурної спадщини".

"Учасниками експериментального проекту визначено обласні та Київську міську державні адміністрації (військові адміністрації), органи місцевого самоврядування, військові адміністрації населених пунктів (у разі їх утворення), підрядні, проектні та інжинірингові організації", - представник Кабміну у ВР.