RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

В Украине в июле зафиксировали трехлетний максимум жертв среди гражданских, - ООН

Фото: количество погибших и раненых гражданских в Украине достигло рекорда за три года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В июле 2025 года количество погибших и раненых гражданских в Украине достигло трехлетнего максимума. За месяц погибло почти 300 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ООН.

 

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) сегодня в обновлении по защите гражданских лиц сообщила, что в июле количество жертв среди гражданских лиц в Украине достигло нового трехлетнего максимума.

 

В июле погибло 286 гражданских лиц, а 1 388 получили ранения, что стало самым высоким показателем с мая 2022 года и превысило статистику июня 2025 года. ММПЧУ подтвердила жертвы среди гражданских лиц в 18 из 24 областей страны.

Глава ММПЧУ Даниэль Белль отметила, что второй месяц подряд количество жертв среди гражданских лиц в Украине обновляет трехлетний максимум.

"Только за первые три месяца после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации было больше погибших и раненых, чем за последний месяц", - подчеркнула она.

Как отмечает ООН, почти 40 процентов жертв вызвало использование оружия дальнего радиуса действия, в частности ракет и барражирующих боеприпасов - 89 погибших и 572 раненых.

Так, 31 июля ракетный обстрел Киева и удары барражирующими боеприпасами вызвали наибольшее количество жертв среди гражданских лиц в столице с начала полномасштабного вторжения: 31 человек погиб, а 171 получил ранения.

Важно и то, что рост числа жертв среди гражданских лиц в июле по сравнению с июнем произошел преимущественно в подконтрольных правительству Украины районах вдоль линии фронта, что отражает интенсивные попытки российских вооруженных сил захватить территорию.

Второй по влиянию причиной гибели гражданских стали беспилотники ближнего радиуса действия - 24 процента жертв, или 64 погибших и 337 раненых.

Потери от таких беспилотников значительно выросли по сравнению с июлем 2024 года, как зафиксировано в бюллетене ММПЧУ от июня 2025 года.

В то же время авиабомбы, сброшенные российскими войсками, стали основной причиной резкого роста жертв среди гражданских лиц: 276 человек пострадали (67 погибших и 209 раненых) в июле 2025 года, по сравнению с 114 (34 погибших и 80 раненых) в июне.

Например, 28 июля авиабомбы поразили исправительную колонию в с. Беленькое Запорожской области, убив 16 заключенных и ранив по меньшей мере 43, все - мужчины. 31 июля авиабомба поразила жилой дом в Краматорске Донецкой области, в результате чего погибло по меньшей мере пять гражданских лиц.

Удар РФ по Киеву

Напомним, в ночь на 31 июля россияне совершили комбинированную атаку по Украине. Во время этой атаки главной целью стал Киев. В течение ночи город массово атаковали дроны, а ближе к утру оккупанты запустили ракеты в направлении столицы.

В частности в Святошинском районе ракета ударила по жилому дому, из-за чего один подъезд был полностью разрушен.

Глава МВД Игорь Клименко уточнил, что в результате удара этажи буквально сложились, что не оставило большинству людей шанса на выживание.

Известно, что в результате атаки той ночью и утром - погиб 31 человек и еще более сотни пострадали.

Подробнее о последствиях атаки РФ по Киеву - читайте в материале РБК-Украина.

Стоит отметить, что Кабинет министров Украины после массированного обстрела Киева провел внеочередное заседание, на котором упростил процедуры восстановления жилья.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНВойна России против Украины