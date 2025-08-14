В Україні у липні зафіксували трирічний максимум жертв серед цивільних, - ООН
У липні 2025 року кількість загиблих і поранених цивільних в Україні досягла трирічного максимуму. За місяць загинуло майже 300 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ООН.
У липні загинуло 286 цивільних осіб, а 1 388 отримали поранення, що стало найвищим показником з травня 2022 року та перевищило статистику червня 2025 року. ММПЛУ підтвердила жертви серед цивільних осіб у 18 із 24 областей країни.
Голова ММПЛУ Даніель Белль зазначила, що другий місяць поспіль кількість жертв серед цивільних осіб в Україні оновлює трирічний максимум.
"Лише за перші три місяці після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації було більше загиблих і поранених, ніж за останній місяць", - наголосила вона.
Як зазначає ООН, майже 40 відсотків жертв спричинило використання зброї дального радіусу дії, зокрема ракет та баражувальних боєприпасів – 89 загиблих і 572 поранених.
Так, 31 липня ракетний обстріл Києва та удари баражувальними боєприпасами спричинили найбільшу кількість жертв серед цивільних осіб у столиці з початку повномасштабного вторгнення: 31 людина загинула, а 171 отримала поранення.
Важливо й те, що зростання числа жертв серед цивільних осіб у липні порівняно з червнем відбулося переважно в підконтрольних уряду України районах вздовж лінії фронту, що відображає інтенсивні спроби російських збройних сил захопити територію.
Другою за впливом причиною загибелі цивільних стали безпілотники ближнього радіусу дії - 24 відсотки жертв, або 64 загиблих та 337 поранених.
Втрати від таких безпілотників значно зросли порівняно з липнем 2024 року, як зафіксовано у бюлетені ММПЛУ від червня 2025 року.
Водночас авіабомби, скинуті російськими військами, стали основною причиною різкого зростання жертв серед цивільних: 276 осіб постраждали (67 загиблих і 209 поранених) у липні 2025 року, порівняно з 114 (34 загиблих і 80 поранених) у червні.
Наприклад, 28 липня авіабомби вразили виправну колонію в с. Біленьке Запорізької області, вбивши 16 ув’язнених і поранивши щонайменше 43, всі - чоловіки. 31 липня авіабомба вразила житловий будинок у Краматорську Донецької області, в результаті чого загинуло щонайменше п'ятеро цивільних осіб.
Удар РФ по Києву
Нагадаємо, в ніч на 31 липня росіяни здійснили комбіновану атаку по Україні. Під час цієї атаки головною метою став Київ. Протягом ночі місто масово атакували дрони, а ближче до ранку окупанти запустили ракети в напрямку столиці.
Зокрема у Святошинському районі ракета вдарила по житловому будинку, через що один під'їзд було повністю зруйновано.
Глава МВС Ігор Клименко уточнив, що внаслідок удару поверхи буквально склалися, що не залишило більшості людей шансу на виживання.
Відомо, що внаслідок атаки тієї ночі та ранку - загинула 31 людина і ще понад сотня постраждала.
Детальніше про наслідки атаки РФ по Києву - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Варто зазначити, що Кабінет міністрів України після масованого обстрілу Києва провів позачергове засідання, на якому спростив процедури відновлення житла.