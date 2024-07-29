В Україні ліквідували п'ятого завербованого найманця з Індії, - ЗМІ

В Україні ліквідували п'ятого найманця з Індії, який воював на боці Росії. Наразі відомо про близько 50 індійців, які допомагають ворогу у війні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yahoo News.
Як розповів брат загиблого 22-річного Раві Моуна, останній вирушив до Росії ще у січні поточного року після того, як Втім, вже в березні він був "
"Після втрати зв’язку з ним я звернувся до посольства Індії в Москві, і вони повідомили нам, що мій брат помер", - розповів брат загиблого.
Також у посольстві попросили надіслати зразки ДНК для ідентифікації тіла Мауна.
Як заявило минулого тижня
У червні, після смертей двох індійців в армії Росії, Нью-Делі почав вимагати від Кремля повернути завербованих громадян. Як розповідало Reuters, голова індійського уряду Нарендра Моді, під час візиту до Москви, планував домогтися якнайшвидшого звільнення індійців з російської армії.
Варто додати й те, що крім індійців Росія також намагалась вербувати сербів та українців, які проживають на окупованих територіях.
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