В Україні ліквідували п'ятого завербованого найманця з Індії, - ЗМІ

Як розповів брат загиблого 22-річного Раві Моуна, останній вирушив до Росії ще у січні поточного року після того, як Втім, вже в березні він був "

"Після втрати зв’язку з ним я звернувся до посольства Індії в Москві, і вони повідомили нам, що мій брат помер", - розповів брат загиблого.

Також у посольстві попросили надіслати зразки ДНК для ідентифікації тіла Мауна.

Як заявило минулого тижня

Вербування індійців Росією

У червні, після смертей двох індійців в армії Росії, Нью-Делі почав вимагати від Кремля повернути завербованих громадян. Як розповідало Reuters, голова індійського уряду Нарендра Моді, під час візиту до Москви, планував домогтися якнайшвидшого звільнення індійців з російської армії.

Варто додати й те, що крім індійців Росія також намагалась вербувати сербів та українців, які проживають на окупованих територіях.