UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

В Україні ліквідували міжнародний канал постачання кокаїну

Фото: в Україні ліквідували міжнародний канал постачання кокаїну (ДБР)
Автор: Тетяна Степанова

Державне бюро розслідувань ліквідувало міжнародний канал постачання кокаїну в Україну з країн Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.

"Працівники ДБР за сприяння ДПСУ припинили діяльність транснаціонального каналу постачання кокаїну з країн ЄС на територію України", - йдеться в повідомленні.

Міжнародний наркотрафік організувала група з громадян України, Вірменії, Чехії та Німеччини. Угруповання діяло конспіративно.

Організатор раніше відбував покарання у США за наркозлочини, після повернення в Україну відновив діяльність і залучив спільників у ЄС.

Наркотики спершу перевозили малими партіями через кур’єрів, паралельно готували масштабні поставки, зокрема з використанням морської логістики через Одесу. Кокаїн планували завозити до 2 кг щотижня. Вартість однієї такої партії на нелегальному ринку перевищувала 200 тисяч доларів.

В Одесі працівники ДБР затримали організатора угруповання, йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України. 

Фото: в Україні ліквідували міжнародний канал постачання кокаїну (ДБР)

Контрабанда наркотиків

Нагадаємо, у червні в Україні засудили членів міжнародної злочинної банди "Ндрангета", які займалися контрабандою кокаїну з Південної Америки до Євросоюзу. Їх затримали у серпні 2021 року в результаті спецоперації в Одесі.

Також раніше в Україні викрили міжнародну схему контрабанди наркотиків у посилках з продуктами.

Крім того, поліцейські затримали в Києві чоловіка, в якого вилучили наркотиків на понад сім мільйонів гривень.

А у Черкаській області викрили масштабний наркосиндикат.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДБР