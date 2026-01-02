RU

В Украине ликвидировали международный канал поставок кокаина

Фото: в Украине ликвидировали международный канал поставки кокаина (ГБР)
Автор: Татьяна Степанова

Государственное бюро расследований ликвидировало международный канал поставки кокаина в Украину из стран Европейского Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Работники ГБР при содействии ГПСУ прекратили деятельность транснационального канала поставки кокаина из стран ЕС на территорию Украины", - говорится в сообщении.

Международный наркотрафик организовала группа из граждан Украины, Армении, Чехии и Германии. Группировка действовала конспиративно.

Организатор ранее отбывал наказание в США за наркопреступления, после возвращения в Украину возобновил деятельность и привлек сообщников в ЕС.

Наркотики сначала перевозили малыми партиями через курьеров, параллельно готовили масштабные поставки, в частности с использованием морской логистики через Одессу. Кокаин планировали завозить до 2 кг еженедельно. Стоимость одной такой партии на нелегальном рынке превышала 200 тысяч долларов.

В Одессе работники ГБР задержали организатора группировки, ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК Украины.

Фото: в Украине ликвидировали международный канал поставки кокаина (ГБР)

 

Контрабанда наркотиков

Напомним, в июне в Украине осудили членов международной преступной банды "Ндрангета", которые занимались контрабандой кокаина из Южной Америки в Евросоюз. Их задержали в августе 2021 года в результате спецоперации в Одессе.

Также ранее в Украине разоблачили международную схему контрабанды наркотиков в посылках с продуктами.

Кроме того, полицейские задержали в Киеве мужчину, у которого изъяли наркотиков на более чем семь миллионов гривен.

А в Черкасской области разоблачили масштабный наркосиндикат.

