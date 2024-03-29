UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні з квітня зростуть виплати для частини пенсіонерів та мінімальна зарплата

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні з 1 квітня очікується зростання мінімальної заробітної плати. Також для частини пенсіонерів збільшать виплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.

Глава уряду розповів, що з 1 квітня мінімальна зарплата зросте з 7 100 гривень до 8 000 гривень.

Також з квітня уряд збільшить виплати для працюючих пенсіонерів.

Він нагадав, що у березні понад 10 млн українських пенсіонерів вчасно отримали проіндексовані виплати.

"Загалом за цей місяць виплачено пенсії на 62 млрд грн", - додав Шмигаль.

 

Індексація пенсій

Нагадаємо, з 1 березня в Україні разом із щорічною індексацією пенсій було здійснено перерахунок пенсій з урахуванням нового розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (мінімальної пенсії). Мінімальна пенсія зросла з 2093 до 2361 гривень.

Загалом у березні направили 62,1 млрд гривень на пенсійні виплати. Таким чином, ПФУ збільшив фінансування пенсій на 7,25%, оскільки у лютому на пенсії було направлено 57,9 млрд гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Денис ШмигальПенсіїМінімальна зарплата