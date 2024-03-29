В Україні з квітня зростуть виплати для частини пенсіонерів та мінімальна зарплата

Індексація пенсій

Нагадаємо, з 1 березня в Україні разом із щорічною індексацією пенсій було здійснено перерахунок пенсій з урахуванням нового розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (мінімальної пенсії). Мінімальна пенсія зросла з 2093 до 2361 гривень.

Загалом у березні направили 62,1 млрд гривень на пенсійні виплати. Таким чином, ПФУ збільшив фінансування пенсій на 7,25%, оскільки у лютому на пенсії було направлено 57,9 млрд гривень.

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