ua en ru
Вт, 26 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ПФУ збільшив виплати пенсій після індексації

Україна, Вівторок 26 березня 2024 08:27
UA EN RU
ПФУ збільшив виплати пенсій після індексації Фото: в Україні зросли пенсії після індексації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України 25 березня завершив фінансування пенсій за березень 2024 року. На пенсійні виплати спрямовано 62,1 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

Таким чином, ПФУ збільшив фінансування пенсій на 7,25%, оскільки в лютому на пенсії було спрямовано 57,9 млрд гривень.

Це не означає, що середній розмір пенсій зріс на 7,25%, оскільки кількість пенсіонерів могла змінитися.

Індексація пенсії

Нагадаємо, уряд вирішив провести індексацію пенсій з 1 березня 2024 року.

На 8% індексовані пенсії для:

  • 9,5 млн "цивільних" пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах
  • 596 тисяч пенсіонерів силових відомств
  • 97,8 тисяч осіб, які отримують пенсію по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Крім того, з 1 березня проіндексовані щомісячні страхові виплати для 161,4 тисяч потерпілих та осіб, які мають право на щомісячні страхові виплати у разі смерті потерпілого.

Розмір підвищення пенсії за результатами індексації обмежено рівнем 1500 гривень для всіх отримувачів пенсій і страхових виплат, незалежно від категорії. Мінімальний розмір встановлений на рівні 100 гривень.

Підвищення мінімальної пенсії

З 1 березня 2024 року разом із щорічною індексацією пенсій був проведений перерахунок пенсій з урахуванням нового розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (мінімальної пенсії).

Закон про державний бюджет України на 2024 рік передбачає підвищення розміру прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність (мінімальна пенсія) з 2093 гривень до 2361 гривень.

Нагадаємо, середній розмір пенсії за 2023 рік зріс на 762,66 гривень або на 16,5% до 5 385,25 гривень. Середньорічна інфляція становила 12,9%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсії в Україні Пенсії
NEWS
Майже 800 окупантів, 27 артсистем та одна ППО. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
Майже 800 окупантів, 27 артсистем та одна ППО. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
DAILY
Без США не обійтись. Чи вистачить Україні грошей у бюджеті та які можуть бути альтернативи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Без США не обійтись. Чи вистачить Україні грошей у бюджеті та які можуть бути альтернативи