В Украине с апреля вырастут выплаты для части пенсионеров и минимальная зарплата

Индексация пенсий

Напомним, с 1 марта в Украине вместе с ежегодной индексацией пенсий был произведен перерасчет пенсий с учетом нового размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (минимальной пенсии). Минимальная пенсия выросла с 2093 до 2361 гривен.

Всего в марте направили 62,1 млрд гривен на пенсионные выплаты. Таким образом, ПФУ увеличил финансирование пенсий на 7,25%, поскольку в феврале на пенсии было направлено 57,9 млрд гривен.

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