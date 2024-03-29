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В Украине с апреля вырастут выплаты для части пенсионеров и минимальная зарплата

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине с 1 апреля ожидается рост минимальной зарплаты. Также для части пенсионеров увеличат выплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

Глава правительства рассказал, что с 1 апреля минимальная зарплата вырастет с 7 100 гривен до 8 000 гривен. 

Также с апреля правительство увеличит выплаты для работающих пенсионеров. 

Он напомнил, что в марте более чем 10 млн украинских пенсионеров вовремя получили проиндексированные выплаты. 

"В целом за этот месяц выплачены пенсии на 62 млрд грн", - добавил Шмыгаль. 

 

Индексация пенсий

Напомним, с 1 марта в Украине вместе с ежегодной индексацией пенсий был произведен перерасчет пенсий с учетом нового размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (минимальной пенсии). Минимальная пенсия выросла с 2093 до 2361 гривен.

Всего в марте направили 62,1 млрд гривен на пенсионные выплаты. Таким образом, ПФУ увеличил финансирование пенсий на 7,25%, поскольку в феврале на пенсии было направлено 57,9 млрд гривен.

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Денис ШмыгальПенсииМинимальная зарплата