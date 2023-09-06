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В Україні конфіскували продукцію заводу російського мільярдера Комарова

Фото: Андрій Комаров (рос ЗМІ)
Автор: Дмитро Браславський

Суд в Україні конфіскував металопродукцію компанії "Кіберсталь", яка належить російському мільярдеру Андрію Комарову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Що саме конфіскували

Суд задовольнив клопотання ДБР та прокуратури, згідно з яким виготовлену російською компанією "Кіберсталь" металопродукцію вартістю майже 3 млн гривень конфісковано те передано в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів.

Металопродукція перебувала на складах української митниці ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. Замовником стало одне з українських підприємств.

Кому належить ця продукція

Правоохоронці пояснили, що виробником є російське підприємство російського мільярдера Андрія Комарова. Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року до нього застосовані санкції строком на 10 років, у тому числі обмеження торговельних операцій.

Комаров Андрій Ілліч - підприємець, член правління Російського союзу промисловців і підприємців, співголова партнерської ради при Міністерстві освіти РФ.

Товар хотіли розмитнити в обхід закону 

"У травні 2023 українські підприємці, використовуючи численні фірми-прокладки, спробували розмитнити російський товар, втім завдяки своєчасному реагуванню ДБР, їх задум не вдався", - йдеться у повідомленні.

Наразі в межах досудового розслідування триває комплекс необхідних заходів з метою притягнення до відповідальності осіб, які намагалися робити бізнес з окупантами.

Конфіскація майна під час війни в Україні

Нещодавно активи Міністерства оборони Білорусі в Україні вдалося націоналізувати. Мова йде про складові системи електричного авіаційного пуску.

Також активи гауляйтера "Херсонської області РФ" Володимира Сальдо і його родичів конфіскували і передали державі.

До цього Вищий антикорупційний суд стягнув в дохід держави 100% корпоративних прав ТОВ "АЕРОК", кінцевим власником яких є Група ЛСР російського олігарха Андрія Молчанова.

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