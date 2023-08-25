Активи колаборанта Сальдо та його родичів передали державі: список

Активи гауляйтера "Херсонської області РФ" Володимира Сальдо і його родичів конфіскували і передали державі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України .

"За рішенням суду уряд передав майно родини зрадника в управління Фонду державного майна України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у цей список входять наступні активи:

три земельні ділянки;

готель на 3279,9 кв. м у Херсоні;

апартаменти на 304,2 кв. м в Ялті;

два паркомісця в Ореанді (Ялта);

триповерхова будівля в Херсоні на 2143,3 кв. м;

будинок на 236,7 кв. м у Херсоні;

три квартири в Ореанді (135,1 кв. м), Одесі (128,5 кв.м) та Херсоні (36,8 кв.м);

автомобіль Volvo XC90 2020 року випуску;

99,86% ПрАТ "Каштан" (розробляє гранітний кар'єр в Житомирській області) - оформлене на колишню дружину Сальдо;

30% ПрАТ "Дельта Сервіс" (транспортна компанія) - оформлене на колишню дружину Сальдо;

55,56% ТОВ "Бебко-Авто" (мережа автосалонів і СТО в Херсоні) - записано на доньку Сальдо;

40% ТОВ "Конка" (Херсонська компанія, що займається організацією відпочинку) - записано на доньку Сальдо.

У Мінекономіки уточнили, що Фонд державного майна України має забезпечити проведення державної реєстрації прав власності цих активів, а згодом приватизацію або передачу в оренду цього майна.

Що відомо про Сальдо

Екс-мер Херсона Володимир Сальдо - гауляйтер Херсонської області, призначений на цю посаду російськими окупантами. Проти Сальдо було відкрите кримінальне провадження за підозрою у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, що обтяжує покарання (ч. 2 ст. 111 КК України)

Раніше повідомлялось, що ВАКС конфіскував майно херсонського колаборанта Володимира Сальдо.

Пізніше Апеляційна палата ВАКС задовольнила скаргу Міністерства юстиції щодо херсонського колаборанта Володимира Сальдо, тоді вдалося конфіскувати активи його доньки.