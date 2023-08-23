Суд конфіскував газобетонні заводи російського олігарха Молчанова у власність України

Вищий антикорупційний суд стягнув в дохід держави 100% корпоративних прав ТОВ "АЕРОК", кінцевим власником яких є Група ЛСР російського олігарха Андрія Молчанова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР .

Зазначається, що компанія "АЕРОК" володіє двома газобетонними заводами в Україні в Обухові та Березані Київської області.

У травні 2022 року ДБР встановило, що українське підприємство з виготовлення будівельних матеріалів підконтрольне Молчанову. Він є колишнім членом Ради Федерації Федерального зібрання РФ, наближений до окупаційної влади та сплачує великі податки до бюджету країни-агресора.

Повідомляється, що отриманий українським підприємством прибуток спрямовувався у вигляді дивідендів та роялті до так званої "материнської компанії" з Росії.

Так, російська комерційна структура є великим платником податків на території країни-агресора. Тож, за рахунок отриманих коштів від українського товариства, сплачувалися податки та збори до бюджету країни-агресора, фінансувався її силовий блок й оборонно-промисловий комплекс під час агресії проти нашої держави.

Ці активи були арештовані й передані в управління АРМА.

Приватизація майна російських олігархів

В Україні розпочали процес приватизації майна, яке належало російським олігархам.

10 серпня мали пройти перші торги з продажу аграрної компанії "Інвестагро", яка раніше належала російському мільярдеру Михайлу Шелкову. Стартова ціна склала 55 млн гривень. Проте аукціон не відбувся через брак потенційних покупців.

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