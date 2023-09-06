В Украине конфисковали продукцию завода российского миллиардера Комарова

Что именно конфисковали

Суд удовлетворил ходатайство ГБР и прокуратуры, согласно которому изготовленную российской компанией "Киберсталь" металлопродукцию стоимостью почти 3 млн гривен конфисковано то передано в управление Агентства по розыску и менеджменту активов.

Металлопродукция находилась на складах украинской таможни еще до начала полномасштабного вторжения РФ. Заказчиком стало одно из украинских предприятий.

Кому принадлежит эта продукция

Правоохранители объяснили, что производителем является российское предприятие российского миллиардера Андрея Комарова. Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 октября 2022 года к нему применены санкции сроком на 10 лет, в том числе ограничение торговых операций.

Комаров Андрей Ильич - предприниматель, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей, сопредседатель партнерского совета при Министерстве образования РФ.

Товар хотели растаможить в обход закона

"В мае 2023 года украинские предприниматели, используя многочисленные фирмы-прокладки, попытались растаможить российский товар, впрочем благодаря своевременному реагированию ГБР, их замысел не удался", - говорится в сообщении.

Сейчас в рамках досудебного расследования продолжается комплекс необходимых мероприятий с целью привлечения к ответственности лиц, которые пытались делать бизнес с оккупантами.

Конфискация имущества во время войны в Украине

Недавно активы Министерства обороны Беларуси в Украине удалось национализировать. Речь идет о составляющих системах электрического авиационного пуска.

Также активы гауляйтера "Херсонской области РФ" Владимира Сальдо и его родственников конфисковали и передали государству.

До этого Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства 100% корпоративных прав ООО "АЭРОК", конечным владельцем которых является Группа ЛСР российского олигарха Андрея Молчанова.