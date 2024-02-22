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В Україні конфіскували майно чотирьох колаборантів із Херсонської області

Архівне фото: В Україні конфіскували майно чотирьох колаборантів із Херсонської області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні суд ухвалив рішення конфіскувати активи чотирьох колаборантів із Херсонської області, які обійняли керівні "посади" в окупаційних адміністраціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вищий антикорупційний суд.

Зазначається, що колегія суддів частково задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України до чотирьох представників російської влади в Херсонській області та застосувала до них санкцію, передбачену чинним законодавством.

Чим займаються колаборанти

У суді пояснили, що громадяни України долучилися до співпраці з представниками російської окупаційної влади.

Вони беруть участь у плануванні та створенні підконтрольних російській владі адміністрацій, обійманні керівних посад в окупаційних адміністраціях держави-агресора на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Це пов'язано з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, спробами поширення юрисдикції російської влади на окуповані території, що порушує державний суверенітет і територіальну цілісність.

Рішення можуть оскаржити

Суд стягнув у дохід держави активи, якими вони володіють і щодо яких можуть прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Апеляційна скарга може бути подана протягом п'яти днів з дня його проголошення.

Конфіскація активів росіян і колаборантів

У січні минулого року колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України, стягнувши в дохід держави нерухомість двох депутатів нелегітимної Державної думи Росії.

Також Вищий антикорупційний суд конфіскував українські активи російського мільярдера, екс-голови інвестиційного підрозділу державної компанії "Ростех" Михайла Шелкова.

А торік Вищий антикорупційний суд України в рамках санкцій дозволив конфіскувати активи так званого "голови" окупованої частини Херсонської області Володимира Сальдо.

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