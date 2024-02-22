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В Украине конфисковали имущество четырех коллаборантов из Херсонской области

Архивное фото: В Украине конфисковали имущество четырех коллаборантов из Херсонской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине суд принял решение конфисковать активы четырех коллаборантов из Херсонской области, которые заняли руководящие "должности" в оккупационных администрациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Высший антикоррупционный суд.

Отмечается, что коллегия судей частично удовлетворила административный иск Министерства юстиции Украины к четырем представителям российской власти в Херсонской области и применила к ним санкцию, предусмотренную действующим законодательством.

Чем занимаются коллаборанты

В суде пояснили, что граждане Украины присоединились к сотрудничеству с представителями российской оккупационной власти.

Они участвуют в планировании и создании подконтрольных российским властям администраций, занятии руководящих должностей в оккупационных администрациях государства-агрессора на временно оккупированной территории Херсонской области.

Это связано с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, попытками распространения юрисдикции российской власти на оккупированные территории, что нарушает государственный суверенитет и территориальную целостность.

Решения могут обжаловать

Суд взыскал в доход государства активы, которыми они владеют и в отношении которых могут прямо или косвенно совершать действия, тождественные по смыслу осуществлению права распоряжения ими.

Апелляционная жалоба может быть подана в течение пяти дней со дня его провозглашения.

Конфискация активов россиян и коллаборантов

В январе прошлого года коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила административный иск Министерства юстиции Украины, взыскав в доход государства недвижимость двух депутатов нелегитимной Государственной думы России.

Также Высший антикоррупционный суд конфисковал украинские активы российского миллиардера, экс-председателя инвестиционного подразделения государственной компании "Ростех" Михаила Шелкова.

В прошлом году Высший антикоррупционный суд Украины в рамках санкций разрешил конфисковать активы так называемого "главы" оккупированной части Херсонской области Владимира Сальдо.

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