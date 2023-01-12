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ВАКС конфіскував нерухомість двох російських політиків у Ялті

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Четвер 12 січня 2023 16:07
ВАКС конфіскував нерухомість двох російських політиків у Ялті Фото: ВАКС конфіскував нерухомість двох російських політиків у Ялті (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У четвер, 12 січня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України, стягнувши у дохід держави нерухомість двох депутатів нелегітимної Державної думи Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт суду.

Повідомляється, що у Романа Лябихова з Комуністичної партії РФ конфіскують місце на стоянці у тимчасово окупованій Ялті, а також апартаменти загальною площею 76,4 кв. м.

У депутата Бориса Пайкіна з ЛДПР конфіскують котедж загальною площею 523,7 кв. м, розташований у Ялті.

Зазначено, що росіяни мають п'ять днів на оскарження рішення суду.

Російські депутати потрапили під санкції РНБО у вересні 2022 року за голосування, яке диктатор Володимир Путін використав як один із приводів для повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, в грудні 2022 року Вищий антикорупційний суд України стягнув у дохід держави рухоме, нерухоме майно та кошти експрезидента Віктора Януковича й наближених до нього осіб.

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