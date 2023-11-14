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Суд знову дозволив конфіскувати активи Сальдо та його доньки

Вівторок 14 листопада 2023 20:13
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Суд знову дозволив конфіскувати активи Сальдо та його доньки Фото: колаборант Володимир Сальдо (facebook.com/SaldoVladimir)
Автор: Іван Носальський

Вищий антикорупційний суд України в рамках санкцій дозволив конфіскувати активи так званого "голови" окупованої частини Херсонської області Володимира Сальдо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ВАКС.

"Рішенням суду стягнуто в дохід держави активи, що належать Сальдо, а саме кошти у розмірі 74 282,06 гривень, 319,88 доларів США та 1 174,71 євро, що зберігаються на особистих рахунках підсанкційної особи", - сказано в повідомленні суду.

У ВАКС додають, що також дозволили конфіскувати активи, якими Сальдо володіє опосередковано через доньку Ірину. Це корпоративні права у ПАТ "Херсонбуд" у розмірі 8,5636% від загальної кількості акцій підприємства.

Конфіскація активів Сальдо

Нагадаємо, Володимир Сальдо є колаборантом. Він почав співпрацювати з окупантами після того, як вони взяли під контроль Херсонську область.

Ще наприкінці серпня цього року активи колаборанта та його родичів конфіскували та передали державі.

Також нещодавно суд заочно засудив Сальдо до 15 років ув'язнення. Його звинуватили у державній зраді.

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