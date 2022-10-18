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В Україні хочуть удосконалити програму інвестиційних нянь: що відомо

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Київ, Вівторок 18 жовтня 2022 18:55
В Україні хочуть удосконалити програму інвестиційних нянь: що відомо Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Сьогодні уряд планує подати до Верховної Ради законопроект, яким буде вдосконалено положення закону про "інвестиційні няньки".

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Попри війну, у нас одразу сім заявок від великих інвесторів, які зараз готові вкладати кошти, створювати нові робочі місця та експортні надходження. Ми пропонуємо, щоб тепер преференції цього закону стосувалися проектів не від 20 млн євро, а від 12 млн євро" , - Заявив Шмигаль.

Він також зазначив, що буде розширено сфери, в яких можна реалізувати відповідні проекти. Зокрема, виробництво енергоефективних будівельних матеріалів, кліматичного обладнання, систем опалення та кондиціювання та гарячого водопостачання. Такі зміни сприятимуть тому, що бізнес інвестуватиме сотні мільйонів доларів у важливі проекти нашої економіки та країни.

Раніше повідомлялося, що наприкінці вересня Світовий банк надав Україні перші кошти для інвестицій з початку війни.

Як писало РБК-Україна, вперше про програму "інвестиційна няня" президент заявив на форумі в Давосі у 2020 році та пообіцяв, що іноземні інвестори зможуть отримати податкові канікули за інвестиції.

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