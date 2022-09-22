Світовий банк виділив Україні перші кошти для інвестицій з початку війни

Міжнародна фінансова корпорація (IFC), що входить до структури Світового банку, виділила 30 млн доларів для інвестицій в Україну та Молдову. Це будуть перші інвестиції IFC в Україну з початку повномасштабної війни, що розпочалась у лютому 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки .

За даними прес-служби, кошти будуть спрямовані через цільовий фонд загальним об’ємом у 200 млн доларів, яким керує американсько-українська інвестиційна компанія Horizon Capital. Вона інвестуватиме у швидкозростаючі технології, а також експортно-орієнтовані компанії, що працюють переважно в Україні та Молдові.

Специфіка роботи Horizon Capital така, що компанія зазвичай інвестує приблизно по 10-30 мільйонів доларів в компанії з вартістю приблизно 50-150 млн доларів. Інвестфонд зосереджується на підприємствах сектору інформаційних технологій (ІТ), електронної комерції, інноваційних споживчих товарів і фінтех секторі.

Очікується, що разом з IFC до інвестицій в Україну найближчим часом приєднаються й інші потенційні інвестори, серед яких такі банки і фонди: Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Німецька корпорація з інвестицій та розвитку (DEG), Швейцарський інвестиційний фонд для ринків, що розвиваються (SIFEM), Голландська фінансова компанія для країн, що розвиваються (FMO), Western NIS Enterprise Fund, Фонд Рокфеллера та інші, зазначили в Мінекономіки.