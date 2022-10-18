В Украине хотят усовершенствовать программу инвестиционных нянь: что известно

"Несмотря на войну, у нас сразу семь заявок от крупных инвесторов, которые сейчас готовы вкладывать средства, создавать новые рабочие места и экспортные поступления. Мы предлагаем, чтобы теперь преференции этого закона касались проектов не от 20 млн евро, а от 12 млн евро", - заявил Шмыгаль.

Он также отметил, что будут расширены сферы, в которых можно реализовать соответствующие проекты. В частности, производство энергоэффективных строительных материалов, климатического оборудования, систем отопления и кондиционирования, а также горячего водоснабжения. Такие изменения будут способствовать тому, что бизнес будет инвестировать сотни миллионов долларов в важные проекты нашей экономики и страны.