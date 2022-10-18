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В Украине хотят усовершенствовать программу инвестиционных нянь: что известно

Новина українською →
Киев, Вторник 18 октября 2022 18:55
В Украине хотят усовершенствовать программу инвестиционных нянь: что известно Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Сегодня правительство планирует подать в Верховную Раду законопроект, которым будет усовершенствовано положение закона об "инвестиционных нянях".

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Несмотря на войну, у нас сразу семь заявок от крупных инвесторов, которые сейчас готовы вкладывать средства, создавать новые рабочие места и экспортные поступления. Мы предлагаем, чтобы теперь преференции этого закона касались проектов не от 20 млн евро, а от 12 млн евро", - заявил Шмыгаль.

Он также отметил, что будут расширены сферы, в которых можно реализовать соответствующие проекты. В частности, производство энергоэффективных строительных материалов, климатического оборудования, систем отопления и кондиционирования, а также горячего водоснабжения. Такие изменения будут способствовать тому, что бизнес будет инвестировать сотни миллионов долларов в важные проекты нашей экономики и страны.

Ранее сообщалось, что в конце сентября Всемирный банк выделил Украине первые средства для инвестиций с начала войны.

Как писало РБК-Украина, впервые о программе "инвестиционная няня" президент заявил на форуме в Давосе в 2020 году и пообещал, что иностранные инвесторы смогут получить налоговые каникулы за инвестиции.

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