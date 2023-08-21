В Україні хочуть створити військову поліцію: чим вона займеться

В Україні хочуть створити військову поліцію, яка, зокрема, займеться припиненням військових злочинів та підтриманням дисципліни серед військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони .

Зазначається, що на базі комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності функціонує робоча група, завданнями якої, зокрема, є створення оптимальної моделі майбутньої військової юстиції, частиною якої стане військова поліція.

У розробці законопроєкту про військову поліцію України бере активну участь Головне управління військової юстиції Міноборони.

У відомстві додають, що військова поліція має стати військовим формуванням з правоохоронними функціями та входитиме до системи Міноборони України.

Орган утворять на основі військової служби правопорядку у ЗСУ. До нього перейдуть окремі повноваження щодо оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування військових злочинів (в зонах бойових дій).

Мета створення органу - підтримання військової дисципліни серед військовослужбовців ЗСУ, Міноборони та Державної спеціальної служби транспорту.

Основні завдання:

правоохоронна діяльність з попередження, виявлення, припинення військових злочинів згідно з нормами Кримінального процесуального кодексу та військових статутів

оперативно-розшукова діяльність

спеціальна превенція у ЗСУ, ДССТ

забезпечення правопорядку, військової дисципліни у ЗСУ, ДССТ

захист прав військовослужбовців

захист державного майна

виконання покарань

Також передбачається досягнення сумісності військової поліції з відповідними структурами держав-членів НАТО. Наразі законопроєкт проходить процедуру погодження.

Зазначимо, що станом на квітень Офіс генпрокурора зареєстрував десятки тисяч потенційних воєнних злочинів, які могли вчинити російські військові в Україні.

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