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В Україні хочуть створити військову поліцію: чим вона займеться

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Понеділок 21 серпня 2023 08:24
В Україні хочуть створити військову поліцію: чим вона займеться Ілюстративне фото: в Україні хочуть створити військову поліцію (facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Україні хочуть створити військову поліцію, яка, зокрема, займеться припиненням військових злочинів та підтриманням дисципліни серед військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

Зазначається, що на базі комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності функціонує робоча група, завданнями якої, зокрема, є створення оптимальної моделі майбутньої військової юстиції, частиною якої стане військова поліція.

У розробці законопроєкту про військову поліцію України бере активну участь Головне управління військової юстиції Міноборони.

У відомстві додають, що військова поліція має стати військовим формуванням з правоохоронними функціями та входитиме до системи Міноборони України.

Орган утворять на основі військової служби правопорядку у ЗСУ. До нього перейдуть окремі повноваження щодо оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування військових злочинів (в зонах бойових дій).

Мета створення органу - підтримання військової дисципліни серед військовослужбовців ЗСУ, Міноборони та Державної спеціальної служби транспорту.

Основні завдання:

  • правоохоронна діяльність з попередження, виявлення, припинення військових злочинів згідно з нормами Кримінального процесуального кодексу та військових статутів
  • оперативно-розшукова діяльність
  • спеціальна превенція у ЗСУ, ДССТ
  • забезпечення правопорядку, військової дисципліни у ЗСУ, ДССТ
  • захист прав військовослужбовців
  • захист державного майна
  • виконання покарань

Також передбачається досягнення сумісності військової поліції з відповідними структурами держав-членів НАТО. Наразі законопроєкт проходить процедуру погодження.

Зазначимо, що станом на квітень Офіс генпрокурора зареєстрував десятки тисяч потенційних воєнних злочинів, які могли вчинити російські військові в Україні.

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