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В Украине хотят создать военную полицию: чем она займется

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Понедельник 21 августа 2023 08:24
В Украине хотят создать военную полицию: чем она займется Иллюстративное фото: в Украине хотят создать военную полицию (facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Елизавета Драбкина

В Украине хотят создать военную полицию, которая, в частности, займется прекращением военных преступлений и поддержанием дисциплины среди военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

На базе комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности функционирует рабочая группа, задачами которой, в частности, является создание оптимальной модели будущей военной юстиции, частью которой станет военная полиция.

В разработке законопроекта о военной полиции Украины активно участвует Главное управление военной юстиции Минобороны.

В ведомстве добавляют, что военная полиция должна стать военным формированием с правоохранительными функциями и будет входить в систему Минобороны Украины.

Орган будет образован на основе военной службы правопорядка в ВСУ. К нему перейдут отдельные полномочия по оперативно-розыскной деятельности и досудебному расследованию военных преступлений (в зонах боевых действий).

Цель создания органа - поддержание военной дисциплины среди военнослужащих ВСУ, Минобороны и Государственной специальной службы транспорта.

Основные задачи:

  • правоохранительная деятельность по предупреждению, выявлению, прекращению военных преступлений согласно нормам Уголовного процессуального кодекса и военных уставов
  • оперативно-розыскная деятельность
  • специальная превенция в ВСУ, ГОСТ
  • обеспечение правопорядка, военной дисциплины в ВСУ, ГОСТ
  • защита прав военнослужащих
  • защита государственного имущества
  • исполнение наказаний

Также предполагается достижение совместимости военной полиции с соответствующими структурами государств-членов НАТО. Законопроект проходит процедуру согласования.

Отметим, что по состоянию на апрель Офис генпрокурора зарегистрировал десятки тысяч потенциальных военных преступлений, которые могли совершить российские военные в Украине.

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