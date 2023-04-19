Скільки воєнних злочинів РФ зареєстрували в Україні: відповідь генпрокурора

Офіс генпрокурора зареєстрував десятки тисяч потенційних воєнних злочинів, які могли вчинити росіяни в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN , про це заявив генпрокурор України Андрій Костін.

Генпрокурор під час виступу в комітеті із закордонних справ Палати представників Конгресу США заявив, що його відомство зафіксувало 80 тисяч випадків потенційних військових злочинів. І станом на сьогоднішній день вже засуджено 31 ворожого солдата.

Він також додав, що було ідентифіковано 310 підозрюваних у військових злочинах та завершено справи проти 152 потенційних злочинців.

"Деякі справи ведуться заочно, тому що ми встановили особи злочинців, у нас є повний набір доказів, але ми не можемо чекати, що колись ми їх упіймаємо, але процедура заочного розгляду справ трохи довша через процедурні обмеження", - зазначив Костін.

Генпрокурор закликав міжнародне співтовариство допомогти Україні розвідувальною інформацією, оскільки Офіс генпрокурора ідентифікував ще тисячі ймовірних військових злочинців, але для суду немає необхідного набору доказів.