В Україні хочуть створити нове міністерство: чим воно займатиметься

Парламентський комітет підтримав ідею створення Міністерства транспорту як окремого відомства. Новий орган має перебрати на себе управління логістикою, дорожньою інфраструктурою та стратегічними підприємствами галузі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Комітету з питань транспорту та інфраструктури.
Головне:
У межах удосконалення структури управління члени Комітету обговорили питання розділення Міністерства розвитку громад та територій України. З нього пропонують виокремити центральний орган виконавчої влади з питань транспорту та інфраструктури.
Члени Комітету наголошують, що транспорт є однією з найважливіших галузей, яка задовольняє потреби населення та виробництва. Окремі профільні міністерства існують у більшості країн Європи та світу.
В умовах повномасштабної війни та збройної агресії РФ створення галузевого органу має забезпечити:
За результатами засідання Комітет ухвалив рішення направити звернення прем’єр-міністру України Юлії Свириденко. Голові уряду пропонують розглянути питання виокремлення органу з питань транспорту на засіданні Кабінету міністрів.
Це рішення має посилити чітку координацію та управління критичними підприємствами у транспортній галузі та дорожньою інфраструктурою.
Читайте також про те, що нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що на ремонт доріг в Україні після зими необхідно 52 млрд гривень. Фінансування братимуть із різних джерел.
Раніше ми писали про те, що перший етап робіт, що включає ямковий ремонт ключових логістичних маршрутів, планують завершити до літа 2026 року. Другий етап триватиме до жовтня.