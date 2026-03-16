В Украине хотят создать новое министерство: чем оно будет заниматься

Детали решения о разделении ведомств

В рамках совершенствования структуры управления члены Комитета обсудили вопрос разделения Министерства развития громад и территорий Украины. Из него предлагают выделить центральный орган исполнительной власти по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Члены Комитета подчеркивают, что транспорт является одной из важнейших отраслей, которая удовлетворяет потребности населения и производства. Отдельные профильные министерства существуют в большинстве стран Европы и мира.

Значение для экономики и логистики

В условиях полномасштабной войны и вооруженной агрессии РФ создание отраслевого органа должно обеспечить:

Надлежащее функционирование транспортно-дорожного комплекса.

Налаживание логистических цепей для экономики государства.

Бесперебойную перевозку гуманитарных и военных грузов.

Транспортировку продовольствия, товаров и пассажиров в страны Европы и мира.

Обращение к Кабмину

По результатам заседания Комитет принял решение направить обращение премьер-министру Украины Юлии Свириденко. Главе правительства предлагают рассмотреть вопрос выделения органа по вопросам транспорта на заседании Кабинета министров.

Это решение должно усилить четкую координацию и управление критическими предприятиями в транспортной отрасли и дорожной инфраструктурой.