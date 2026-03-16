В Украине хотят создать новое министерство: чем оно будет заниматься

Парламентский комитет поддержал идею создания Министерства транспорта как отдельного ведомства. Новый орган должен взять на себя управление логистикой, дорожной инфраструктурой и стратегическими предприятиями отрасли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры.
В рамках совершенствования структуры управления члены Комитета обсудили вопрос разделения Министерства развития громад и территорий Украины. Из него предлагают выделить центральный орган исполнительной власти по вопросам транспорта и инфраструктуры.
Члены Комитета подчеркивают, что транспорт является одной из важнейших отраслей, которая удовлетворяет потребности населения и производства. Отдельные профильные министерства существуют в большинстве стран Европы и мира.
В условиях полномасштабной войны и вооруженной агрессии РФ создание отраслевого органа должно обеспечить:
По результатам заседания Комитет принял решение направить обращение премьер-министру Украины Юлии Свириденко. Главе правительства предлагают рассмотреть вопрос выделения органа по вопросам транспорта на заседании Кабинета министров.
Это решение должно усилить четкую координацию и управление критическими предприятиями в транспортной отрасли и дорожной инфраструктурой.
Читайте также о том, что недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на ремонт дорог в Украине после зимы необходимо 52 млрд гривен. Финансирование будут брать из разных источников.
Ранее мы писали о том, что первый этап работ, включающий ямочный ремонт ключевых логистических маршрутов, планируют завершить до лета 2026 года. Второй этап продлится до октября.