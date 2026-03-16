В Україні хочуть створити нове міністерство: чим воно займатиметься
Парламентський комітет підтримав ідею створення Міністерства транспорту як окремого відомства. Новий орган має перебрати на себе управління логістикою, дорожньою інфраструктурою та стратегічними підприємствами галузі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Комітету з питань транспорту та інфраструктури.
Головне:
- Суть рішення: Комітет визнав доцільним виокремлення питань транспорту та інфраструктури в окреме міністерство.
- Причина: Необхідність чіткої координації логістики, військових та гуманітарних перевезень в умовах війни.
- Світовий досвід: В урядах більшості країн Європи сфера транспорту перебуває у віданні окремих відомств.
- Наступний крок: Комітет направив звернення прем’єр-міністру Юлії Свириденко з пропозицією розглянути це питання на засіданні Уряду.
Деталі рішення про розділення відомств
У межах удосконалення структури управління члени Комітету обговорили питання розділення Міністерства розвитку громад та територій України. З нього пропонують виокремити центральний орган виконавчої влади з питань транспорту та інфраструктури.
Члени Комітету наголошують, що транспорт є однією з найважливіших галузей, яка задовольняє потреби населення та виробництва. Окремі профільні міністерства існують у більшості країн Європи та світу.
Значення для економіки та логістики
В умовах повномасштабної війни та збройної агресії РФ створення галузевого органу має забезпечити:
- Належне функціонування транспортно-дорожнього комплексу.
- Налагодження логістичних ланцюгів для економіки держави.
- Безперебійне перевезення гуманітарних і військових вантажів.
- Транспортування продовольства, товарів та пасажирів до країн Європи та світу.
Звернення до Кабміну
За результатами засідання Комітет ухвалив рішення направити звернення прем’єр-міністру України Юлії Свириденко. Голові уряду пропонують розглянути питання виокремлення органу з питань транспорту на засіданні Кабінету міністрів.
Це рішення має посилити чітку координацію та управління критичними підприємствами у транспортній галузі та дорожньою інфраструктурою.
Читайте також про те, що нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що на ремонт доріг в Україні після зими необхідно 52 млрд гривень. Фінансування братимуть із різних джерел.
Раніше ми писали про те, що перший етап робіт, що включає ямковий ремонт ключових логістичних маршрутів, планують завершити до літа 2026 року. Другий етап триватиме до жовтня.