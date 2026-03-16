В Україні хочуть створити нове міністерство: чим воно займатиметься

Парламентський комітет підтримав ідею створення Міністерства транспорту як окремого відомства. Новий орган має перебрати на себе управління логістикою, дорожньою інфраструктурою та стратегічними підприємствами галузі.

Причина: Необхідність чіткої координації логістики, військових та гуманітарних перевезень в умовах війни.

Необхідність чіткої координації логістики, військових та гуманітарних перевезень в умовах війни. Світовий досвід: В урядах більшості країн Європи сфера транспорту перебуває у віданні окремих відомств.

В урядах більшості країн Європи сфера транспорту перебуває у віданні окремих відомств. Наступний крок: Комітет направив звернення прем’єр-міністру Юлії Свириденко з пропозицією розглянути це питання на засіданні Уряду.

Деталі рішення про розділення відомств

У межах удосконалення структури управління члени Комітету обговорили питання розділення Міністерства розвитку громад та територій України. З нього пропонують виокремити центральний орган виконавчої влади з питань транспорту та інфраструктури.

Члени Комітету наголошують, що транспорт є однією з найважливіших галузей, яка задовольняє потреби населення та виробництва. Окремі профільні міністерства існують у більшості країн Європи та світу.

Значення для економіки та логістики

В умовах повномасштабної війни та збройної агресії РФ створення галузевого органу має забезпечити:

Належне функціонування транспортно-дорожнього комплексу.

Налагодження логістичних ланцюгів для економіки держави.

Безперебійне перевезення гуманітарних і військових вантажів.

Транспортування продовольства, товарів та пасажирів до країн Європи та світу.

Звернення до Кабміну

За результатами засідання Комітет ухвалив рішення направити звернення прем’єр-міністру України Юлії Свириденко. Голові уряду пропонують розглянути питання виокремлення органу з питань транспорту на засіданні Кабінету міністрів.

Це рішення має посилити чітку координацію та управління критичними підприємствами у транспортній галузі та дорожньою інфраструктурою.