В Украине хотят создать новое министерство: чем оно будет заниматься

12:45 16.03.2026 Пн
2 мин
Профильный комитет уже направил обращение премьер-министру
aimg Василина Копытко
В Украине хотят создать новое министерство: чем оно будет заниматься Большинство стран Европы имеют отдельные Министерства транспорта (фото: Свириденко_facebook_com)

Парламентский комитет поддержал идею создания Министерства транспорта как отдельного ведомства. Новый орган должен взять на себя управление логистикой, дорожной инфраструктурой и стратегическими предприятиями отрасли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Читайте также: Миллиарды на ямы. Как зима уничтожила дороги в Украине и есть ли деньги на срочный ремонт

Главное:

  • Суть решения: Комитет признал целесообразным выделение вопросов транспорта и инфраструктуры в отдельное министерство.
  • Причина: Необходимость четкой координации логистики, военных и гуманитарных перевозок в условиях войны.
  • Мировой опыт: В правительствах большинства стран Европы сфера транспорта находится в ведении отдельных ведомств.
  • Следующий шаг: Комитет направил обращение премьер-министру Юлии Свириденко с предложением рассмотреть этот вопрос на заседании Правительства.

Детали решения о разделении ведомств

В рамках совершенствования структуры управления члены Комитета обсудили вопрос разделения Министерства развития громад и территорий Украины. Из него предлагают выделить центральный орган исполнительной власти по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Члены Комитета подчеркивают, что транспорт является одной из важнейших отраслей, которая удовлетворяет потребности населения и производства. Отдельные профильные министерства существуют в большинстве стран Европы и мира.

Значение для экономики и логистики

В условиях полномасштабной войны и вооруженной агрессии РФ создание отраслевого органа должно обеспечить:

  • Надлежащее функционирование транспортно-дорожного комплекса.
  • Налаживание логистических цепей для экономики государства.
  • Бесперебойную перевозку гуманитарных и военных грузов.
  • Транспортировку продовольствия, товаров и пассажиров в страны Европы и мира.

Обращение к Кабмину

По результатам заседания Комитет принял решение направить обращение премьер-министру Украины Юлии Свириденко. Главе правительства предлагают рассмотреть вопрос выделения органа по вопросам транспорта на заседании Кабинета министров.

Это решение должно усилить четкую координацию и управление критическими предприятиями в транспортной отрасли и дорожной инфраструктурой.

Читайте также о том, что недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на ремонт дорог в Украине после зимы необходимо 52 млрд гривен. Финансирование будут брать из разных источников.

Ранее мы писали о том, что первый этап работ, включающий ямочный ремонт ключевых логистических маршрутов, планируют завершить до лета 2026 года. Второй этап продлится до октября.

