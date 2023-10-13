В Україні хочуть спростити порядок проходження ВЛК: що зміниться

Вона повідомила, що наразі вже підготовлені пропозиції щодо змін в законопроєктах, які стосується обліку військовозобов'язаних, які потім стають військовослужбовцями. Йдеться про те, аби люди могли проходити ВЛК, а також всі процедури, що стосуються частини мобілізації за місцем проживання.

Калмикова зазначила, що зараз тривають фінальні узгодження щодо концептуальних питань для того, щоб можна було виносити зміни до законів і унормувати питання обліку військовослужбовців.

Реформа військово-лікарських комісій в Україні

Зазначимо, що наразі проходження ВЛК асоціюється зі скандальністю та корупційністю. Є багато історій, як за хабар там можна отримати будь-яку довідку про непридатність. Тому влада вирішила реформувати ВЛК. Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна.

Президент України Володимир Зеленський також заявляв, що військово-лікарські комісії у країні працюють неякісно. Він зазначав, що влада підготує рішення для того, щоб виправити такі проблеми.

Зокрема, скоро військовим не потрібно буде збирати всі документи від ВЛК та носити їх за собою. Всі висновки будуть зберігатись і передаватись в електронному форматі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.