Міноборони анонсувало зміни в ВЛК: документи "йтимуть" за військовими

Незабаром військовослужбовцям не потрібно буде збирати всі документи від військово-лікарської комісії та носити їх за собою. Всі висновки ВЛК будуть зберігатись і передаватись в електронному форматі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони України.

Заступник міністра оборони України з питань соціального розвитку Наталія Калмикова під час телемарафону анонсувала зміни у системі документообігу ВЛК.

"Зараз проходять фінальні зовнішні погодження документи, які регулюють облік військовослужбовців. Військовослужбовець після ВЛК відбуває сам або у військову частину, або ТЦК та СП. А документи від ВЛК в електронному вигляді “ідуть” за ним. Це те швидке рішення, якого так потребують люди після поранення", - зазначила Калмикова.

Пріоритети та індикатори якісних змін у Міноборони

Заступник міністра також назвала першочергові пріоритети та індикатори якісних змін у Міноборони за основними напрямами своєї роботи - зокрема, у сфері військової медицини та управління людським капіталом.

"Ми плануємо переглянути підходи, щоб посилити спроможності Збройних Сил, а відповідно - посилити спроможності держави, при цьому тримаючи у фокусі військовослужбовців - тих, хто безпосередньо захищає нас на лінії фронту", - зазначила заступник міністра.

Калмикова наголосила, що для досягнення цієї мети вже проводяться внутрішні заходи.

"Ми розраховуємо стати частиною позитивних змін. Наша задача зараз під лідерством Міністра оборони створювати, впроваджувати зміни, щоб посилити обороноздатність країни", - підкреслила вона.

Калмикова також наголосила, що важливо створити систему, у якій людина, що буде готова прийти служити у Збройних Силах, розумітиме, що з нею там відбуватиметься і що від держави вона матиме взаємність.

Реформа військово-лікарських комісій в Україні

ВЛК наразі знаходяться чи не на тому ж рівні скандальності та корупційності, ніж колишні військкомати. Є багато історій, як за хабар там можна отримати будь-яку довідку про непридатність. Тому влада вирішила реформувати ВЛК. Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, ще кілька тижнів тому президент України Володимир Зеленський заявляв, що військово-лікарські комісії у країні працюють неякісно. Він зазначав, що влада підготує рішення для того, щоб виправити такі проблеми.

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