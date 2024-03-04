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Кількість міністерств в Україні скоротять на третину, - Шмигаль

Україна, Понеділок 04 березня 2024 13:43
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Кількість міністерств в Україні скоротять на третину, - Шмигаль Фото: прем’єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кількість міністерств в Україні можуть скоротити на третину. У Кабміні працюють над створенням Центру уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час прес-конференції.

"Хочемо скоротити кількість міністерств на третину, скоротити кількість державних службовців", - сказав він.

За його словами, кількість міністрів має бути 15-16. "Відповідно кількість міністерств 15-16, не більше. Це оптимальна кількість", - додав він.

Шмигаль повідомив, що уряд вже почав працювати в цьому напрямку, і в цьому році скорочено 20 тисяч державних вакансій.

"Ми працюємо над створенням Центру уряду. Міністерства мають мати невелику кількість висококваліфікованих спеціалістів, які будуть формувати державну політику, а Центр уряду має надавати відповідні юридичні кроки, підтримку, якісно і швидко готувати потрібні міністерствам документи", - розповів прем’єр.

Відповідаючи на питання про долю Міністерства у справах ветеранів, Шмигаль сказав: "На період війни і після завершення війни Мінветеранів має існувати. Чи це має бути окреме міністерство, чи потужна частина соцполітики держави - це дискусія".

Чиновники в України

Нагадаємо, станом на 1 січня 2024 року у 108 органах державної влади фактично працює 169 тис. осіб. Протягом 2023 року фактична чисельність працівників скоротилася на 6,8 тис. осіб.

Загалом в органах державної влади станом на початок 2024 року функціонує (без урахування сектору безпеки і оборони) Секретаріат КМУ та 17 міністерств, 21 служба (наприкінці 2023 року створено Державну службу України у справах дітей), 14 агентств, 4 інспекції, 4 комісії, 8 інших державних органів, чисельність яких встановлюється урядом, а також 9 державних органів, чисельність яких не встановлюється Кабміном, 24 місцеві державні адміністрації та 6 органів судової влади.

У грудні 2023 року Кабінет міністрів схвалив реформу оплати праці державних службовців, яка дозволить зекономити 8 млрд гривень за рік.

Як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, тепер 70% зарплати держслужбовця буде складати оклад, і лише 30% - премії.

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Кабінет Міністрів України
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