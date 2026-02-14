В Україні хочуть посилити захист працівників: хто і які "спецумови" зможе отримати

У проекті нового Трудового кодексу України вперше на законодавчому рівні детально прописуються механізми захисту від психологічного тиску та домагань на робочому місці. Окрім прямої заборони цькування, працівники отримають право "піти в онлайн", щоб уникнути конфліктних ситуацій.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на законопроект №14386.
Читайте також: Більше не "безкоштовна сила". В Україні для студентів вводять трудові договори: що це змінює
Законопроект чітко визначає мобінг як систематичні та умисні дії (або бездіяльність), спрямовані на приниження гідності працівника та його ділової репутації.
"Мобінг (цькування) - це психологічний та/або економічний тиск, зокрема із застосуванням електронних комунікацій, що створює ворожу атмосферу та знецінює професійну придатність працівника", - зазначається у документі.
Важливо, що під це визначення підпадає і цькування у месенджерах або корпоративних чатах, а метою таких дій часто є примус людини до звільнення або зміни трудових прав.
Однією з найбільш радикальних новацій є право працівника вимагати дистанційний режим роботи, якщо він став жертвою тиску чи домагань.
Як це працюватиме:
"Працівник може вимагати від роботодавця тимчасове запровадження для нього дистанційної роботи, якщо стосовно нього були вчинені дії, що містять ознаки мобінгу чи харасменту", - йдеться у тексті законопроекту.
Читайте також про те, що Україна продовжує боротись із кадровим дефіцитом. Додатковим тиском на ринок став виїзди молоді 18-22 років за кордон. Ще один тренд - у країні фомується культура працевлаштування ветеранів.
Раніше ми писали про те, що в Україні зросла офіційна зарплата. За даними ПФУ, у грудні 2025-го вона становила 24 292,88 гривні, а середня зарплата за весь 2025-й склала 20 653,55 гривні.