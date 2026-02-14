RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

В Украине хотят усилить защиту работников: кто и какие "спецусловия" сможет получить

Новый Трудовой кодекс будет защищать украинцев от травли (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В проекте нового Трудового кодекса Украины впервые на законодательном уровне подробно прописываются механизмы защиты от психологического давления и домогательств на рабочем месте. Кроме прямого запрета травли, работники получат право "уйти в онлайн", чтобы избежать конфликтных ситуаций.

Главное:

  • Цифровая безопасность: Травля в электронных сетях официально признается формой моббинга.
  • Харассмент: Отдельно прописывается запрет на любые формы домогательств.
  • Дистанционная работа: Становится инструментом защиты психического здоровья работника.
  • Индивидуальный акт: Перевод на работу из дома в случае конфликта оформляется приказом работодателя без лишних бюрократических проволочек.

Моббинг под запретом: что будет считаться травлей

Законопроект четко определяет моббинг как систематические и умышленные действия (или бездействие), направленные на унижение достоинства работника и его деловой репутации.

"Моббинг (травля) - это психологическое и/или экономическое давление, в частности с применением электронных коммуникаций, что создает враждебную атмосферу и обесценивает профессиональную пригодность работника", - отмечается в документе.

Важно, что под это определение подпадает и травля в мессенджерах или корпоративных чатах, а целью таких действий часто является принуждение человека к увольнению или изменению трудовых прав.

Два месяца дома: право на самозащиту

Одной из самых радикальных новаций является право работника требовать дистанционный режим работы, если он стал жертвой давления или домогательств.

Как это будет работать:

  • Работник может требовать перевода на "дистанционку" сроком до двух месяцев.
  • Основанием являются факты дискриминации, моббинга или харассмента (домогательств) на рабочем месте.
  • Работодатель может отказать только в двух случаях: если работа физически не может выполняться из дома или если работник не предоставил никаких подтверждений факта травли.

"Работник может требовать от работодателя временное введение для него дистанционной работы, если в отношении него были совершены действия, содержащие признаки моббинга или харассмента", - говорится в тексте законопроекта.

Читайте также о том, что Украина продолжает бороться с кадровым дефицитом. Дополнительным давлением на рынок стал выезд молодежи 18-22 лет за границу. Еще один тренд - в стране формируется культура трудоустройства ветеранов.

Ранее мы писали о том, что в Украине выросла официальная зарплата. По данным ПФУ, в декабре 2025-го она составила 24 292,88 гривны, а средняя зарплата за весь 2025-й составила 20 653,55 гривны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Трудовой кодексРабота в Украине