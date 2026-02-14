В Украине хотят усилить защиту работников: кто и какие "спецусловия" сможет получить

В проекте нового Трудового кодекса Украины впервые на законодательном уровне подробно прописываются механизмы защиты от психологического давления и домогательств на рабочем месте. Кроме прямого запрета травли, работники получат право "уйти в онлайн", чтобы избежать конфликтных ситуаций.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на законопроект №14386.
Законопроект четко определяет моббинг как систематические и умышленные действия (или бездействие), направленные на унижение достоинства работника и его деловой репутации.
"Моббинг (травля) - это психологическое и/или экономическое давление, в частности с применением электронных коммуникаций, что создает враждебную атмосферу и обесценивает профессиональную пригодность работника", - отмечается в документе.
Важно, что под это определение подпадает и травля в мессенджерах или корпоративных чатах, а целью таких действий часто является принуждение человека к увольнению или изменению трудовых прав.
Одной из самых радикальных новаций является право работника требовать дистанционный режим работы, если он стал жертвой давления или домогательств.
Как это будет работать:
"Работник может требовать от работодателя временное введение для него дистанционной работы, если в отношении него были совершены действия, содержащие признаки моббинга или харассмента", - говорится в тексте законопроекта.
