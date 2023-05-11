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В Україні хочуть підвищити штрафи для моряків: про що йдеться

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Четвер 11 травня 2023 09:58
В Україні хочуть підвищити штрафи для моряків: про що йдеться Фото: в Україні хочуть підвищити штрафи для моряків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Верховній раді пропонують значно посилити штрафи для капітанів суден за ненадання допомоги людям під час лиха.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроєкта №9284.

Зазначається, що законопроєкт розробили через необхідність забезпечення виконання Україною зобов’язань держави прапора за її міжнародними договорами у сфері судноплавства та сталою всесвітньою практикою надання допомоги людям під час лиха.

Таким чином, пропонується підвищити штрафи за ненадання допомоги капітаном судна людям, які зазнають лиха на морі або на інших водних шляхах, якщо він мав можливість надати таку допомогу без серйозної небезпеки для свого судна та осіб, що перебувають на ньому.

Раніше максимальний штраф доходив до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1,7 тисяч гривень). Тепер за таке правопорушення хочуть карати штрафом від однієї (17 тисяч гривень) до п’яти тисяч (85 тисяч гривень) неоподатковуваних мінімумів або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

РБК-Україна також повідомляло, що роботодавцям загрожують штрафи до 8,5 тисяч гривень за співробітника без військового квитка.

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