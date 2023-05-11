ua ru
Чт, 11 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине хотят повысить штрафы для моряков: о чем речь

Новина українською →
Четверг 11 мая 2023 09:58
В Украине хотят повысить штрафы для моряков: о чем речь Фото: в Украине хотят повысить штрафы для моряков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Верховной раде предлагают значительно ужесточить штрафы для капитанов судов за неоказание помощи людям во время бедствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта №9284.

Отмечается, что законопроект разработали из-за необходимости обеспечения выполнения Украиной обязательств государства флага по его международным договорам в сфере судоходства и постоянной всемирной практике оказания помощи людям во время бедствия.

Таким образом, предлагается повысить штрафы за неоказание помощи капитаном судна людям, которые терпят бедствие на море или на других водных путях, если он имел возможность оказать такую помощь без серьезной опасности для своего судна и находящихся на нем лиц.

Раньше максимальный штраф доходил до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1,7 тысяч гривен). Теперь за такое правонарушение хотят наказывать штрафом от одной (17 тысяч гривен) до пяти тысяч (85 тысяч гривен) не облагаемых налогом минимумов или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

РБК-Украина также сообщало, что работодателям грозят штрафы до 8,5 тысяч гривен за сотрудника без военного билета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада
NEWS
Прикрываются "эвакуацией". Россияне усилили мародерство на оккупированном юге
Прикрываются "эвакуацией". Россияне усилили мародерство на оккупированном юге
DAILY
Разведчик батальона "Волки Да Винчи": В Бахмуте мы сломали хребет империи
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Разведчик батальона "Волки Да Винчи": В Бахмуте мы сломали хребет империи