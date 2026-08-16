В Україні готують перепоховання ще одного видатного діяча УНР

Кого перепоховають наступним

За словами Алфьорова, наступним в Україну повернуть саме представника вищого керівництва армії УНР. Утім конкретне ім'я поки не розкривають - за словами голови УІНП, частина роботи потребує менше розголосу й більше конкретних дій. При цьому перелік визначених осіб для перепоховання вже сформований.

Скільки ще перепоховань чекати цього року

На запитання, чи варто очікувати повернення інших видатних українських діячів із-за кордону вже у 2026 році, Алфьоров відповів ствердно.

За його словами, паралельно тривають процеси щодо різних прізвищ, і УІНП створює всі передумови, аби встигнути провести ще одне чи кілька перепоховань до кінця року.

Чи шукають могили княжої доби

Голова інституту також розповів, що пошук стосується не лише діячів доби визвольних змагань початку XX століття, а й значно ранніших періодів - ідеться про гетьманські та княжі поховання. За його словами, є результати одразу на кількох напрямках, і їх оприлюднять, щойно вдасться повернути цих людей в Україну.

Що ще готує УІНП

Найближчим часом інститут презентує ще один проєкт у межах програми перепоховань - він стосуватиметься відвідування цвинтарів з українськими похованнями в Європі.