В Украине готовят перезахоронение еще одного выдающегося деятеля УНР

Кого перезахоронят следующим

По словам Алферова, следующим в Украину вернут именно представителя высшего руководства армии УНР. Впрочем, конкретное имя пока не раскрывают - по словам главы УИНП, часть работы требует меньше огласки и больше конкретных действий. При этом перечень определенных лиц для перезахоронения уже сформирован.

Сколько еще перезахоронений ждать в этом году

На вопрос, стоит ли ожидать возвращения других видных украинских деятелей из-за границы уже в 2026 году, Алферов ответил утвердительно.

По его словам, параллельно продолжаются процессы по разным фамилиям, и УИНП создает все предпосылки, чтобы успеть провести еще одно или несколько перезахоронений до конца года.

Ищут ли могилы княжеских суток

Глава института также рассказал, что поиск касается не только деятелей эпохи освободительной борьбы начала XX века, но и значительно более ранних периодов - речь идет о гетманских и княжеских захоронениях. По его словам, есть результаты сразу на нескольких направлениях, и их обнародуют, как только удастся вернуть этих людей в Украину.

Что еще готовит УИНП

В ближайшее время институт представляет еще один проект в рамках программы перезахоронений - он будет касаться посещения кладбищ с украинскими захоронениями в Европе.