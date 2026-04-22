В Україні створять Пантеон видатних українців

21:25 22.04.2026 Ср
2 хв
Новий меморіал увічнить постатей, які відіграли ключову роль у нашій державності
aimg Марія Науменко
В Україні створять Пантеон видатних українців Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook.com)

В Україні розпочали роботу над створенням Пантеону видатних українців, який має стати місцем вшанування національних героїв і ключових постатей історії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис президента України Володимира Зеленського у Telegram.

Читайте також: Битва за пам'ять: чому кияни "бунтують" через фонтан на місці Леніна і що пропонують

"Провели нараду щодо стратегічних питань нашої української політики пам’яті та вшанування національних героїв. Зокрема, розпочалася робота зі створення Пантеону видатних українців", - зазначив президент.

За його словами, проєкт передбачає повернення в Україну історичних діячів, які відіграли ключову роль у формуванні національної свідомості та державності.

Також йдеться про розвиток системної політики вшанування героїв, меморіалізації різних етапів історії України та повноцінне повернення всієї української історичної пам’яті.

"Маємо створити особливе місце ціннісної консолідації Українського народу, яке точно матиме значення для майбутніх поколінь українців і берегтиме пам’ять про покоління українців, які й створили нашу культуру та нашу державу", - підкреслив Зеленський.

До реалізації проєкту планують залучити державні інституції, громадськість і міжнародних партнерів.

Нагадаємо, у лютому в Україні зареєстрували петицію із закликом створити на Майдані Незалежності Меморіал Героїв Небесної сотні та Стіну пам’яті полеглих захисників. За словами автора, це допоможе вшанувати выйськових, оскільки місць для прапорців на Майдані уже не залишилось.

Водночас серед ініціатив киян також залишається вимога завершити будівництво станції метро "Львівська брама", яку почали ще у 1990-х роках і досі не ввели в експлуатацію.

Більше по темі:
Посли країн ЄС погодили 90 млрд євро для України та 20-й пакет санкцій проти РФ
Посли країн ЄС погодили 90 млрд євро для України та 20-й пакет санкцій проти РФ
Аналітика
Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію