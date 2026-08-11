Коновалець повертається на рідну землю: Україна почала перепоховання голови ОУН

У Нідерландах провели ексгумацію останків полковника Євгена Коновальця. Його прах повернуть в Україну та перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Офісу президента.

Ексгумацію відбулася на кладовищі "Кросвейк" у місті Роттердам. Усі організаційні питання за дорученням Володимира Зеленського вирішували керівник Офісу Президента Кирило Буданов із командою ОП, в.о. глави МЗС Андрій Сибіга разом із командою міністерства, а також Український інститут національної пам’яті (УІНП).

У церемонії взяли участь заступниця керівника ОП Ірина Верещук, посол України в Нідерландах Андрій Костін, голова УІНП Олександр Алфьоров, представники української громади Нідерландів і "Пласту", Української стрілецької громади Канади та Українського національного об’єднання Канади, а також духовенство Української греко-католицької церкви.

Останки видатного українського діяча найближчим часом доставлять на батьківщину і перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Церемонія прощання відбудеться у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві.

Що відомо про Євгена Коновальця

Євген Коновалець (1891-1938) - український військовий і політичний діяч, полковник Армії Української Народної Республіки, командир Січових стрільців, засновник Української військової організації (УВО) та перший голова Організації українських націоналістів (ОУН).

Народився 14 червня 1891 року в селі Зашків поблизу Львова. Під час Першої світової війни служив в австро-угорській армії, у 1915 році потрапив до російського полону.

У 1917 році втік із табору та прибув до Києва, де став одним з організаторів Галицько-Буковинського куреня Січових стрільців. Під його командуванням формування стало одним із найбоєздатніших підрозділів Армії УНР.

Після поразки Української революції 1917-1921 років Коновалець продовжив боротьбу за незалежність України в еміграції. У 1920-х роках він очолив УВО, а в 1929 році став головою ОУН, створеної на конгресі у Відні.

23 травня 1938 року Євген Коновалець загинув у Роттердамі внаслідок спецоперації радянських спецслужб. Вибуховий пристрій був захований у коробці з-під цукерок, яку йому передав агент НКВС Павло Судоплатов. Коновальця поховали на кладовищі Кросвейк у Роттердамі.

Пантеон видатних українців

Нагадаємо, у квітні 2026 року Володимир Зеленський оголосив про створення Пантеону видатних українців - меморіального комплексу, де вшановуватимуть національних героїв та визначних постатей української історії.