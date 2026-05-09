В Україні готують нову модель мобілізації та контрактної служби, - Сирський

20:45 09.05.2026 Сб
Сирський анонсував зміни у комплектуванні української армії
aimg Сергій Козачук
В Україні готують нову модель мобілізації та контрактної служби, - Сирський Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (Getty Images)
В Україні розробляють нові формати контрактної служби та запроваджують обов'язкові ротації для військових на фронті. Зміни спрямовані на поступовий перехід від мобілізаційної до контрактної моделі комплектування війська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Реформа комплектування та ротації

За його словами, наразі триває робота над реалізацією ініціативи президента України Володимира Зеленського щодо переходу до контрактної моделі.

Сирський вже визначив завдання Генштабу підготувати конкретні пропозиції щодо нових форматів такої служби.

"Окрему увагу приділяємо питанням мобілізації та рекрутингу", - наголосив він.

Крім того, вже розроблено та підписано інструкцію, яка регулює терміни перебування бійців на "нулі" - обов’язкова заміна військовослужбовців на передових позиціях має відбуватися не пізніше ніж через два місяці перебування. Додатково передбачено один місяць на ротацію.

Ситуація на фронті та втрати ворога

Ситуація на лінії зіткнення залишається складною, оскільки противник активізував наступи майже по всьому фронту. Найбільш напруженим є Покровський напрямок, де РФ зосередила близько 106 тисяч особового складу.

Попри тиск, українські сили продовжують операцію в Курській області та виснажують ворога. За даними Головкома, щодня російська армія втрачає не менш як тисячу військових убитими та пораненими.

"Запорука успіху - саме в активній обороні та ініціативі на полі бою. Це дає змогу виснажувати противника та відновлювати позиції", - підсумував Сирський.

Далекобійні удари

Протягом квітня Сили оборони посилили ракетно-дроновий тиск на тилові об'єкти РФ.

Пріоритетами залишаються нафтопереробка, логістика ПММ та підприємства ВПК. Зокрема, засобами Deep Strike було уражено 84 цілі в глибині території Росії.

Контекст заяв Сирського

Нагадаємо, раніше Олександр Сирський озвучив головне завдання української армії та свій особистий пріоритет - це максимальне збереження життя піхоти за допомогою впровадження сучасних технологій.

Також головнокомандувач повідомляв, що РФ терміново розгортає ще 4 полки та 162 батареї для протидії українським ударним безпілотникам. За його словами, Росія планує виробити понад 7 млн FPV-дронів протягом року.

Окрім цього, Сирський ініціював підвищення виплат військовим інструкторам. В Україні планують оновити систему підготовки мобілізованих та суттєво посилити роль фахового викладацького складу.

Збройні сили України Війна в Україні Мобілізація в Україні Олександр Сирський
Борди теплокомуненерго перед "Нафтогазом" перевищили 150 млрд грн, - Свириденко
