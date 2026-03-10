В Україні готують масштабну реформу таксі: що зміниться для водіїв і пасажирів

Міністерство розвитку громад та територій розробило законопроект, який має вивести ринок таксі з тіні.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на заяву віцепрем’єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби у Telegram.
Головне:
Реформа торкнеться і популярних сервісів (Bolt, Uklon, Uber). Згідно з законопроектом, цифрові платформи стануть податковими агентами. Вони будуть зобов’язані перевіряти документи водіїв та нестимуть відповідальність за допуск до замовлень нелегальних перевізників.
"Йдеться не про підвищення податків, а про створення моделі, де працювати легально дешевше і простіше, ніж ховатися в тіні", - наголосив Кулеба.
Для отримання статусу самозайнятого перевізника водію не потрібно буде займатися бюрократією. Персональний електронний сертифікат на авто оформлюватиметься через систему Укртрансбезпеки.
Очікується, що така модель дозволить водіям отримати соціальний захист, а бюджету - додаткові надходження.
Наразі законопроект проходить етап погодження в органах влади, після чого його передадуть на розгляд Кабінету Міністрів та Верховної Ради.
Реформа передбачає, що у салонах автомобіля буде QR-код, за яким пасажир зможе перевірити чинність сертифіката, страхування поїздки та основну інформацію про перевізника. Це підвищить безпеку пасажирів.
Читайте також про те, що нещодавно у Києві 24-річний водій таксі зламав щелепу своїй пасажирці. Правоохоронці проти нього відкрили кримінальну справу.
Раніше ми писали про те, що послуги у сфері транспорту в Україні надають державною мовою, тобто пасажирів таксі мають обслуговувати українською.