В Украине готовят масштабную реформу такси: что изменится для водителей и пассажиров

Главное: Легализация: Более 90% рынка такси (около 200 тыс. водителей) работают нелегально. Правительство предлагает вывести их из тени через упрощенную модель.

Более 90% рынка такси (около 200 тыс. водителей) работают нелегально. Правительство предлагает вывести их из тени через упрощенную модель. Новый статус: Вводится статус "самозанятого перевозчика" - работать можно будет без открытия ФЛП и сложной отчетности.

Вводится статус "самозанятого перевозчика" - работать можно будет без открытия ФЛП и сложной отчетности. Цена вопроса: Стоимость легального "входа" на рынок составит один прожиточный минимум на два года (ориентировочно 3 028 грн, или 130 грн/месяц).

Стоимость легального "входа" на рынок составит один прожиточный минимум на два года (ориентировочно 3 028 грн, или 130 грн/месяц). Безопасность: Вместо бумажных лицензий появятся электронные сертификаты с QR-кодом в салоне авто для проверки страхования и данных водителя.

Новая роль цифровых платформ

Реформа коснется и популярных сервисов (Bolt, Uklon, Uber). Согласно законопроекту, цифровые платформы станут налоговыми агентами. Они будут обязаны проверять документы водителей и нести ответственность за допуск к заказам нелегальных перевозчиков.

"Речь идет не о повышении налогов, а о создании модели, где работать легально дешевле и проще, чем прятаться в тени", - подчеркнул Кулеба.

Как это будет работать для водителей

Для получения статуса самозанятого перевозчика водителю не нужно будет заниматься бюрократией. Персональный электронный сертификат на авто будет оформляться через систему Укртрансбезопасности.

Что меняет реформа такси (инфографика Telegram/Олекций Кулеба)

Ожидается, что такая модель позволит водителям получить социальную защиту, а бюджету - дополнительные поступления.

Сейчас законопроект проходит этап согласования в органах власти, после чего его передадут на рассмотрение Кабинета Министров и Верховной Рады.

Что это означает для пассажиров

Реформа предусматривает, что в салонах автомобиля будет QR-код, по которому пассажир сможет проверить действие сертификата, страхование поездки и основную информацию о перевозчике. Это повысит безопасность пассажиров.