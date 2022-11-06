В Україні на фронті вдруге отримав поранення білоруський доброволець Урбанович

Білоруський доброволець, лідер організації "Малади Фронт" Денис Урбанович отримав поранення на фронті. Це вже друге поранення з початку війни в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Бераску Гаюн".

Цього разу воїн отримав осколкове поранення. Наразі його везуть у госпіталь. "Денис Урбанович є лідером організації "Малади Фронт". Він воює за Україну з початку війни. Це вже друге його поранення, у вересні він отримав контузію і проблеми зі слухом", - пише пресслужба. Зазначається, що Денис наразі почувається нормально.