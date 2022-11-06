ua ru
Нд, 06 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні на фронті вдруге отримав поранення білоруський доброволець Урбанович

Новость на русском →
Неділя 06 листопада 2022 15:23
В Україні на фронті вдруге отримав поранення білоруський доброволець Урбанович Фото: Денис Урбанович, білоруський доброволець (t.me/Hajun_BY)
Автор: Сергій Пишкін

Білоруський доброволець, лідер організації "Малади Фронт" Денис Урбанович отримав поранення на фронті. Це вже друге поранення з початку війни в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Бераску Гаюн".

Цього разу воїн отримав осколкове поранення. Наразі його везуть у госпіталь.

"Денис Урбанович є лідером організації "Малади Фронт". Він воює за Україну з початку війни. Це вже друге його поранення, у вересні він отримав контузію і проблеми зі слухом", - пише пресслужба.

Зазначається, що Денис наразі почувається нормально.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Де набрати і скільки зберігати: як підготуватися до перебоїв з водою
Де набрати і скільки зберігати: як підготуватися до перебоїв з водою
DAILY
Аналітик ISW Катерина Степаненко: Путін досі націлений на захоплення всієї України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Аналітик ISW Катерина Степаненко: Путін досі націлений на захоплення всієї України