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В Украине на фронте второй раз получил ранение белорусский доброволец Урбанович

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Воскресенье 06 ноября 2022 15:23
В Украине на фронте второй раз получил ранение белорусский доброволец Урбанович Фото: Денис Урбанович, белорусский доброволец (t.me/Hajun_BY)
Автор: Сергей Пышкин

Белорусский доброволец, лидер организации "Малады фронт" Денис Урбанович получил ранения на фронте. Это уже второе ранение с начала войны в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Бераску Гаюн".

На этот раз воин получил осколочное ранение. Пока его везут в госпиталь.

"Денис Урбанович является лидером организации "Малады Фронт". Он сражается за Украину с начала войны. Это уже второе его ранение, в сентябре он получил контузию и проблемы со слухом", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что Денис чувствует себя нормально.

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