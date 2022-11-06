В Украине на фронте второй раз получил ранение белорусский доброволец Урбанович

Белорусский доброволец, лидер организации "Малады фронт" Денис Урбанович получил ранения на фронте. Это уже второе ранение с начала войны в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Бераску Гаюн".

На этот раз воин получил осколочное ранение. Пока его везут в госпиталь.

"Денис Урбанович является лидером организации "Малады Фронт". Он сражается за Украину с начала войны. Это уже второе его ранение, в сентябре он получил контузию и проблемы со слухом", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что Денис чувствует себя нормально.