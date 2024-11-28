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В Україні фіксуються затримки поїздів через масований удар РФ

Україна, Четвер 28 листопада 2024 09:21
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В Україні фіксуються затримки поїздів через масований удар РФ Фото: в Україні фіксуються затримки поїздів через масований удар РФ 28 листопада (facebook com Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні фіксуються затримки поїздів через масований удар РФ 28 листопада. Наразі відстають від графіка шість поїздів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.

За даними компанії, по всій країні фіксуються масовані обстріли, точкові знеструмлення, але понад 150 поїздів "Укрзалізниці" прямують за розкладом, ситуація із рухом стабільна та контрольована.

"Через знеструмлення окремих ділянок маємо затримки трохи більше однієї години для шести поїздів, але там працюють резервні тепловози, набираємо хід. Відставання від графіка будемо поступово скорочувати", - зазначили УЗ.

Масований удар РФ по Україні

Російські війська вдруге за листопад масовано атакують енергетику України дронами та ракетами. Наприклад, вибухи прогриміли в Києві, Одесі, Луцьку, Харкові 28 листопада.

Зокрема, рано вранці 28 листопада було зафіксовано пуски крилатих ракет типу "Калібр" із Чорного моря. По Україні оголосили масштабну тривогу. Метою ворога знову стали об'єкти енергетики по всій Україні.

Детальніше про наслідки атаки - в матеріалі РБК-Україна.

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