У Києві пролунали вибухи: що відомо

Зранку, 28 листопада, у Києві пролунали звуки вибухів. В місті працює ППО на тлі ракетної атаки РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

Зокрема, вибухи у місті було чути приблизно о 07:53. Через декілька хвилин у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що в столиці працює протиповітряна оборона. Водночас цю ж інформацію підтвердив і мер Києва Віталій Кличко.

"В столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - написав він о 07:56.

Оновлено 8:18

У КМВА повідомили, що внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці.

"Попередньо, на відкриту територію. Інформації щодо потерпілих чи руйнувань не надходило", - йдеться у повідомленні.

Оновлено 09:00

В КМВА додали, що внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі.

"Попередньо, на територію підприємства. Незначних пошкоджень зазнали кілька господарчих будівель, вантажний автомобіль. Без пожежі. Інформація щодо потерпілих не надходила", - йдеться у повідомленні.

Де оголосили тривогу

Станом на 08:01 повітряна тривога продовжується по всій території України вже близько двох годин.