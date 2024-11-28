ua en ru
Чт, 28 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Києві пролунали вибухи: що відомо

Четвер 28 листопада 2024 08:01
UA EN RU
У Києві пролунали вибухи: що відомо Фото: пожежник (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 28 листопада, у Києві пролунали звуки вибухів. В місті працює ППО на тлі ракетної атаки РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

Зокрема, вибухи у місті було чути приблизно о 07:53. Через декілька хвилин у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що в столиці працює протиповітряна оборона. Водночас цю ж інформацію підтвердив і мер Києва Віталій Кличко.

"В столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - написав він о 07:56.

Оновлено 8:18

У КМВА повідомили, що внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці.

"Попередньо, на відкриту територію. Інформації щодо потерпілих чи руйнувань не надходило", - йдеться у повідомленні.

Оновлено 09:00

В КМВА додали, що внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі.

"Попередньо, на територію підприємства. Незначних пошкоджень зазнали кілька господарчих будівель, вантажний автомобіль. Без пожежі. Інформація щодо потерпілих не надходила", - йдеться у повідомленні.

Де оголосили тривогу

Станом на 08:01 повітряна тривога продовжується по всій території України вже близько двох годин.

У Києві пролунали вибухи: що відомо

Що передувало

Нагадаємо, що з самого вечора 27 листопада Росія намагалась атакувати Київ та низку інших регіонів України ударними безпілотниками.

Ближче до ранку військові зафіксували активність чотирьох бортів Ту-95МС, які злетіли з аеродрому "Оленья" у Мурманській області. Вони здійснювали політ у південно-східному напрямку. Пізніше, о 05:06 стало відомо, що в небі перебувають вже сім бортів цих стратегічних бомбардувальників.

Починаючи з шостої ранку Повітряні сили ЗСУ поінформували українців про те, що російські військові здійснили пуски крилатих ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. Після цього в Одесі, Кропивницькому та деяких інших областях України було чути вибухи. Зранку Військово-морські сили уточнили, що в Чорному морі знаходиться 4 ракетоносії "Калібрів", а їхній загальний залп складає до 22 ракет.

Ближче до сьомої ранку вибухи припинилися та ситуація стала спокійнішою. Однак ракетна небезпека тривала, і через короткий проміжок часу у повітряному просторі України знову зафіксували ракети. Як уточнювали моніторингові канали, це були ракети безпосередньо з літаків Ту-95МС, які станом на момент публікації новини досі атакують Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Російська Федерація Віталий Кличко Війна в Україні
NEWS
Зелений стане смарагдовим. Як зміняться світлофори в Україні з 1 травня 2025 року
Зелений стане смарагдовим. Як зміняться світлофори в Україні з 1 травня 2025 року
DAILY
Михайло Подоляк: Україна працює з Трампом, його ставлення до війни та РФ буде змінюватися
Данило Крамаренко, Дмитро Олійник Михайло Подоляк: Україна працює з Трампом, його ставлення до війни та РФ буде змінюватися