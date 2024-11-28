У Києві пролунали вибухи: що відомо
Зранку, 28 листопада, у Києві пролунали звуки вибухів. В місті працює ППО на тлі ракетної атаки РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.
Зокрема, вибухи у місті було чути приблизно о 07:53. Через декілька хвилин у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що в столиці працює протиповітряна оборона. Водночас цю ж інформацію підтвердив і мер Києва Віталій Кличко.
"В столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - написав він о 07:56.
Оновлено 8:18
У КМВА повідомили, що внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці.
"Попередньо, на відкриту територію. Інформації щодо потерпілих чи руйнувань не надходило", - йдеться у повідомленні.
Оновлено 09:00
В КМВА додали, що внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі.
"Попередньо, на територію підприємства. Незначних пошкоджень зазнали кілька господарчих будівель, вантажний автомобіль. Без пожежі. Інформація щодо потерпілих не надходила", - йдеться у повідомленні.
Де оголосили тривогу
Станом на 08:01 повітряна тривога продовжується по всій території України вже близько двох годин.
Що передувало
Нагадаємо, що з самого вечора 27 листопада Росія намагалась атакувати Київ та низку інших регіонів України ударними безпілотниками.
Ближче до ранку військові зафіксували активність чотирьох бортів Ту-95МС, які злетіли з аеродрому "Оленья" у Мурманській області. Вони здійснювали політ у південно-східному напрямку. Пізніше, о 05:06 стало відомо, що в небі перебувають вже сім бортів цих стратегічних бомбардувальників.
Починаючи з шостої ранку Повітряні сили ЗСУ поінформували українців про те, що російські військові здійснили пуски крилатих ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. Після цього в Одесі, Кропивницькому та деяких інших областях України було чути вибухи. Зранку Військово-морські сили уточнили, що в Чорному морі знаходиться 4 ракетоносії "Калібрів", а їхній загальний залп складає до 22 ракет.
Ближче до сьомої ранку вибухи припинилися та ситуація стала спокійнішою. Однак ракетна небезпека тривала, і через короткий проміжок часу у повітряному просторі України знову зафіксували ракети. Як уточнювали моніторингові канали, це були ракети безпосередньо з літаків Ту-95МС, які станом на момент публікації новини досі атакують Україну.
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