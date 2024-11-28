В Украине фиксируются задержки поездов из-за массированного удара РФ
В Украине фиксируются задержки поездов из-за массированного удара РФ 28 ноября. Сейчас отстают от графика шесть поездов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.
По данным компании, по всей стране фиксируются массированные обстрелы, точечные обесточивания, но более 150 поездов "Укрзализныци" следуют по расписанию, ситуация с движением стабильная и контролируемая.
"Из-за обесточивания отдельных участков имеем задержки чуть больше одного часа для шести поездов, но там работают резервные тепловозы, набираем ход. Отставание от графика будем постепенно сокращать", - отметили УЗ.
Массированый удар РФ по Украине
Российске войска второй раз за ноябрь массированно атакуют энергетику Украины дронами и ракетами. Например, взрывы прогремели в Киеве, Одессе, Луцке, Харькове 28 ноября.
В частности, ранним утром 28 ноября были зафиксированы пуски крылатых ракет типа "Калибр" с Черного моря. По Украине объявили масштабную тревогу. Целью врага снова стали объекты энергетики по всей Украине.
Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.