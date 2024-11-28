В Украине фиксируются задержки поездов из-за массированного удара РФ 28 ноября. Сейчас отстают от графика шесть поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ .

По данным компании, по всей стране фиксируются массированные обстрелы, точечные обесточивания, но более 150 поездов "Укрзализныци" следуют по расписанию, ситуация с движением стабильная и контролируемая.

"Из-за обесточивания отдельных участков имеем задержки чуть больше одного часа для шести поездов, но там работают резервные тепловозы, набираем ход. Отставание от графика будем постепенно сокращать", - отметили УЗ.