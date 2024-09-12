В Україні фіксують дефіцит опадів. Чим це може бути небезпечно

В Україні на початку осені переважала аномально тепла для вересня погода, через що майже на всій території країни зберігався жорсткий дефіцит опадів.
РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook розповідає, якими саме були агрометеорологічні умови у першій декаді вересня 2024 року, та які наслідки вони можуть мати.
Згідно з інформацією Укргідрометцентру, у першій декаді вересня в Україні переважала аномально тепла для початку цього місяця погода.
Уточнюється, що вона була обумовлена (як і у попередній період), впливом потужного антициклону.
При цьому у багатьох областях було відмічено рекордно високі значення середньої декадної та мінімальної температури повітря.
З огляду на погодні умови, майже на всій території України на початку осені зберігався жорсткий дефіцит опадів. Лише в окремих районах південних та центральних областей спостерігалися зливи (які місцями досягали критерію небезпечного метеорологічного явища).
В Укргідрометцентрі пояснили, що на тлі аномально теплої погоди, на переважній частині території країни поширювалася ґрунтова засуха.
Вона, зокрема, створювала несприятливі умови для:
У західних областях (навіть попри задовільні агрометеорологічні умови) також спостерігалися нехарактерні засушливі умови, пов'язані із дефіцитом опадів.
Лише на окремих площах південних областей, де на початку вересня відмічалися значні та сильні дощі, відбулося поповнення вологозапасів, особливо верхніх шарів ґрунту. Це значно покращило умови для підготовки ґрунту для сівби озимини.
Кількість опадів за першу декаду вересня 2024 (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про так звану метеорологічну осінь, яку експерти фіксують в Україні лише тоді, коли середньодобова температура повітря в тому чи іншому регіоні становить 15°С впродовж трьох днів поспіль.
Лише після цього до українців може завітати так зване "бабине літо".
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