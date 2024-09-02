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Чотири рекорди. Серпень 2024 потрапив одразу до кількох кліматологічних рейтингів

Понеділок 02 вересня 2024 17:15
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Чотири рекорди. Серпень 2024 потрапив одразу до кількох кліматологічних рейтингів Серпень 2024 року був спекотним і сухим (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Спекотний серпень 2024 року приніс українцям низку температурних рекордів і увійшов до кількох кліматологічних рейтингів - на тлі погодних умов у Києві.

РБК-Україна розповідає, якою саме була погода у столиці впродовж серпня цього року.

До яких рейтингів потрапив серпень 2024

Згідно з інформацією Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, впродовж серпня 2024 року у столиці було зафіксовано чотири температурні рекорди. Вони припали на період із 25 по 27 серпня.

В цілому ж зазначається, що погодні умови в Києві минулого місяця були спекотними й сухими.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії, середньомісячна температура повітря у серпні в Києві дорівнювала +23,1°С (що на 2,7°С вище за кліматичну норму).

Крім того, серпень 2024 року посів третє місце у рейтингу найтепліших.

"Найспекотнішим за час проведення спостережень залишається серпень 2010 року (24,6°С)", - зазначили експерти.

На додачу цьогорічний серпень увійшов у двадцятку найсухіших з 1891 року у столиці.

"Опадів на проспекті Науки, 37 випало 24 мм, або 43% кліматичної норми", - уточнили в обсерваторії.

Повідомляється також, що:

  • найхолодніше у столиці було 14 серпня (коли мінімальна температура під ранок знизилась до +13,4°С)
  • найтепліше у столиці було 20 серпня (коли максимальна температура після полудня досягла +35,5°С)

Чотири рекорди. Серпень 2024 потрапив одразу до кількох кліматологічних рейтингівЧотири рекорди. Серпень 2024 потрапив одразу до кількох кліматологічних рейтингів

Середні добові температури серпня 2024 року (скриншот: facebook.com/CGO.Official)

Якої погоди очікувати українцям найближчим часом

Згідно з інформацією Українського гідрометеорологічного центру, у вівторок, 3 вересня, на території нашої країни - мінлива хмарність.

У південно-східній частині, Харківській області, вдень - також у Кіровоградській та Одеській областях місцями очікується невеликий короткочасний дощ, гроза.

На решті території - без опадів.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. На сході країни вдень подекуди пориви вітру 15-20 м/с.

Температура в Україні очікується такою:

  • вночі - 15-20°С (у західних областях - 12-17°С)
  • вдень - 26-31°С (у східних областях - 23-28°С)

При цьому в Карпатах температура повітря вночі становитиме 9-14°С, а вдень - 20-25°С.

Чотири рекорди. Серпень 2024 потрапив одразу до кількох кліматологічних рейтингів

Прогноз погоди на 3 вересня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Крім того, Гідрометцентр попереджає українців про пожежну небезпеку найближчими днями у більшості регіонів.

"3-5 вересня в Україні, крім більшості районів Одеської області та Криму, надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні прес-служби у Facebook.

Чотири рекорди. Серпень 2024 потрапив одразу до кількох кліматологічних рейтингів

Пожежна небезпека в Україні станом на 5 вересня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що вчені змоделювали "новий Ель-Ніньйо", а також чи загрожує цей кліматичний феномен людству.

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